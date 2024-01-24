Не лише Taurus: Україна може отримати більше далекобійних ракет – деталі

Іноземні медіа пишуть, що Британія може придбати німецькі ракети, та відправити Україні більше Storm Shadow. Така угода могла б вирішити суперечки, щодо постачання німецьких ракет.

Британія планує купити німецькі ракети Taurus та натомість відправити в Україну більше ракет Storm Shadow. Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

Зокрема, Німеччина відмовляється постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus через страх, що їх використовуватимуть для ударів по цілях на території Росії. У Великій Британії знайшли спосіб, як відправити Україні більше ракет, та надали відповідну пропозицію до німецького уряду.

Журналісти пишуть, що у Канцелярії відмовилися коментувати цю інформацію, однак як зазначає видання посилаючись на свої джерела, ця пропозиція щодо обміну ракетами розглядається у Німеччині вже декілька тижнів.

Власне, така угода могла б вирішити суперечки в уряді Німеччини та інших країн-партнерів України, щодо постачання німецьких ракет.

Чому Україні не передають ракети Taurus

У Німеччині неодноразово наголошували на своєму небажанні надавати далекобійні ракети Taurus. Так, у вересні іноземні журналісти писали, що Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц боїться, що німецькими ракетами Україна завдаватиме ударів по території Росії.

Окрім того, разом із ракетами Німеччина мала б надати фахівців, які повинні допомагати українським військовим, а саме обслуговувати та керувати зброєю. На думку Шольца, таке втручання німців може втягнути Німеччину у війну Росії з Україною.

Однак голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн озвучувала іншу позицію. За її словами, Німеччина повинна відправити ракети Україні, адже за допомогою них можна порушити російські постачання. Очільниця оборонного комітету заявила, Україна має право атакувати військові цілі на території РФ, адже це дозволяє міжнародне право.

На початку жовтня минулого року The New York Times писав, що через таку позицію Шольца на Німеччину зростає тиск. Зокрема, Велика Британія та Франція вже передали відповідну зброю.

У листопаді очільник МЗС Дмитро Кулеба говорив, що Україна готова змиритися із рішенням не постачати Україні німецькі ракети, однак в обмін на це просили додаткові засоби ППО на зиму.

Чому Україні потрібні ракети Taurus

Однією із переваг німецьких ракет, окрім великої дальності, є невидимість для системи ППО С-400. Відтак, через низьку висоту польоту та дозвукову швидкість ракета є невразливою для перехоплення окупантами.

На початку січня іноземні журналісти зазначали, що німецькі ракети можуть виявитися ключовими в арсеналі українських військових, адже тоді Україна могла б уражати більше військових об’єктів, які знаходяться за лінією фронту.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, далекобійні ракети можуть змінити хід війни. Зокрема, якщо Україна матиме більше ракет такого типу, то зможе "бити ворога більш ефективніше".

Як розповідав в інтерв’ю журналістам очільник МЗС Дмитро Кулеба, Україна не збирається завдавати удари ракетами Taurus по Москві. Україні потрібні ці ракети для того, аби уразити військову інфраструктуру РФ за фронтом на території України.

Нагадаємо, речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що для України існує загроза програти у війні із РФ. Причиною цьому є невизначена ситуація із допомогою, адже Конгрес вже четвертий місяць не ухвалює рішення про виділення коштів на підтримку України. Власне, через відсутність фінансування США не можуть надавати Україні необхідне озброєння.