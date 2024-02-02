Додаткова мобілізація коштуватиме Україні понад 700 млрд грн, — нардеп

За словами Роксолани Підласої, лише на навчання, харчування, одяг та виплати для 400–500 тисяч бійців знадобиться 322 млрд грн. Ще 400 млрд грн потрібні для закупівлі та модернізації військової техніки.

Додаткова мобілізація може вартувати Україні приблизно 720 мільярдів гривень, що дорівнює 22,5% усіх видатків. Йдеться про можливий призов до лав ЗСУ ще 400–500 тисяч військовозобов’язаних. Цифри прокоментувала голова комітету з питань бюджету Верховної Ради Роксолана Підласа у подкасті "Що з економікою" видання NV.

За її словами, лише на навчання, харчування, одяг та виплати для такої кількості людей потрібно 322 мільярди гривень. Ще 400 мільярдів гривень необхідно на закупівлю та модернізацію військової техніки.

"720 млрд грн додаткової потреби на рік — колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна. Тож йдеться лише про внутрішні ресурси. Збільшити їх на 40% за кілька місяців — це дуже нетривіальне завдання", — зазначила нардепка.

Покриття необхідних видатків — можливі варіанти

За словами Підласої, обговорюються різні варіанти додаткових джерел — від повернення прогресивної ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податку на розкіш до додаткового стягнення ресурсів з місцевих бюджетів, з яких у 2023 році й так вилучили "військове" ПДФО.

"За розрахунками Мінфіну, у 2024 році до загальних фондів місцевих бюджетів надійде 462 млрд грн, в минулому році було 442 млрд грн. Доходи місцевих бюджетів — це ті внутрішні ресурси, які ми якраз можемо спрямовувати на потреби ЗСУ", — зазначила голова комітету.

Крім того, Підласа розповіла, що уряд може вдаватися до так званого ручного регулювання видатків місцевого бюджету. Так, у листопаді та грудні 2023 року, як зазначає парламентарка, третя черга платежів за постановою №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", — капітальні видатки (на будівництво, ремонти, закупівлю обладнання) — регулювалась урядом через невизначеність з міжнародним фінансуванням на початок 2024 року.

Мобілізація в Україні — останні новини

Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Головна новація оновленого законопроєкту — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження.

Крім того, повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Водночас заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив: хоча новий законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Фокус розібрався, кому відповідно до нового законопроєкту не загрожуватиме мобілізація в Україні.