В аеропорту Кишинева затримали віцеголову проросійської партії "Шор" (відео)

Як повідомили в Антикорупційній прокуратурі республіки, опозиціонерка порушила умови запобіжного заходу й намагалася виїхати з країни.

У Міжнародному аеропорту Кишинева затримали віцеголову опозиційної партії "Шор" Марину Таубер. Про це в понеділок, 1 травня, повідомили в пресслужбі Антикорупційної прокуратури Республіки Молдова.

За даними правоохоронців, Таубер прямувала до Тель-Авіва через Стамбул. Затримання здійснили на підставі того, що вона порушила умови застосованого до нього запобіжного заходу.

28 квітня 2023 року Антикорупційна прокуратура подала слідчому судді клопотання про заміну запобіжного заходу на попередній висновок на підставі того, що Таубер порушила умови запобіжного заходу. 29 квітня 2023 року Таубер попросила відкласти судове засідання, щоб мати можливість виїхати в Ізраїль.

"Вважаючи, що підсудна вже кілька разів порушила умови, накладені суддями, прокурори вважали за необхідне затримати підсудну в аеропорту, оскільки існував значний ризик того, що підсудна сховається від переслідування", — йдеться в повідомленні.

Раніше, 5 січня 2023 року, Апеляційна палата Кишинева зберегла запобіжний захід — попереднє звільнення під судовим контролем — і встановила такі умови:

не залишати населений пункт, де вона проживає, крім як за умов, встановлених слідчим суддею чи, залежно від обставин, судом;

не спілкуватися з особами, які мають стосунок до цього кримінального процесу;

здати свій паспорт судді, призначеному слідчим суддею.

22 лютого 2023 року Кримінальна колегія Апеляційної палати Кишинева задовольнила апеляцію адвокатів Марини Таубер, скасувавши так рішення Кишинівського суду. Суд повинен розглянути клопотання прокурорів про заміну цього запобіжного заходу на взяття під варту до суду.

Позиція адвокатів Марини Таубер в партії "Шор"

Адвокат Ауреліу Коленко заявив, що його підзахисну затримали незаконно. За його словами, стосовно депутатки було скоєно зловживання, пов'язане з виборами в Гагаузії.

"Віцеголова партії "Шор", депутатка Марина Таубер була незаконно затримана в Кишинівському міжнародному аеропорту. Вона не мала заборони на виїзд із країни", — повідомив адвокат Коленко.

У партії "Шор" зазначили, що Таубер затримали в день її народження, назвали вчинок прокурорів "огидним, підлим, низьким і дешевим" та назвали уряд Маї Санду "фашистським режимом".

"У день народження віцеголови Партії "Шор" вона була незаконно затримана в Кишинівському аеропорту, прямуючи на лікування та представивши зворотній квиток і офіційний документ. Марина Таубер неодноразово виїжджала та поверталася й ніколи не ховалася. Ми чітко розуміємо, що цей арешт пов'язаний із виборами в Гагаузії. Ми чітко розуміємо, що фашистський режим, який діє, боїться перемоги партії "Шор" у Гагаузії як нечистої сили", — написав лідер партії Ілан Шор на своїй Facebook-сторінці.

У чому звинувачують Марину Таубер

21 липня 2022 року в Молдові затримали віцеголову опозиційної парламентської фракції "Шор" Марину Таубер. Правоохоронці Молдови звинуватили її у фінансових махінаціях і позбавили депутатської недоторканності.

Протести в Молдові та загострення в Придністров'ї

7 березня молдавський телеканал TV8 повідомляв, що до країни повернулися молоді люди, які їздили в Туреччину з метою підготовки до заворушень у Кишиневі, організованих партією "Шор".

Днем раніше, 6 березня, у Кишиневі відбулися мовні протести. Мітингувальники виступили проти перейменування молдавської мови на румунську. Журналісти з'ясували, що багато мітингувальників взагалі не знають державної мови. За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, російський військовий контингент у ПМР може наважитися на провокацію проти України. Проте все залежить від рішення, яке ухвалять у Кремлі.

У центрі Кишинева 28 лютого відбулася політична акція "Руху для народу", організована партіями "Шор" і PACE. Учасники акції вимагали від керівництва країни сплатити рахунки за газ, опалення й електрику за минулий зимовий сезон.

21 лютого прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан розповів, що Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі, щоб перекинути свої війська для захоплення влади в республіці.

Раніше, 20 лютого, президент Володимир Зеленський заявив, що у Києві готові допомогти Кишиневу в разі російської агресії щодо Молдови.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 9 лютого заявив, що українська розвідка має інформацію про плани Москви захопити Молдову. Глава держави передав усі наявні дані про наміри РФ президентці Молдови Маї Санду.