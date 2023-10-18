Угоду укладуть "без тяганини": Путін розповів, про що домовився з Сі Цзіньпіном

Очільник Кремля анонсував угоду з КНР, яка триватиме до 2030 року. Також наголосив, що її укладуть швидко і заходи будуть "масштабними".

17 жовтня президент РФ Володимир Путін прилетів до Пекіна, щоб взяти участь у міжнародному форумі "Один пояс, один шлях" разом з лідерами інших 130 країн. 18 жовтня за підсумками тригодинного спілкування з головою КНР Сі Цзіньпіном Путін зробив заяву, яку транслювало росЗМІ "Смотри".

Очільник Кремля пояснив, що під час розмови торкнулись багатьох питань двосторонніх відносин. Зокрема, спілкувались щодо політики, економіки, подій в Ізраїлі, "українського треку". Також політик нагадав про вісім пунктів домовленостей, укладених з Китаєм весною 2023 року — ними продовжують займатись китайські та російські урядовці: "Прем'єр-міністри обох країн повинні деталізувати ці пункти та підписати план взаємодії до 2030 року".

На думку Путіна, план співпраці з Китаєм "дуже хороший, конкретний та суттєвий". Також він відзначив, що все робиться швидко — "без тяганини". Натякнув, що це "масштабні заходи", але не уточнив, про що саме ідеться.

Путін в Китаї: деталі

Фокус раніше писав, яку саме має мету Путін, відвідуючи Китай. Зокрема ішлося про те, що він шукає підтримку у трьох напрямках: військовому, політичному, економічному. Експерти відзначали, що дійсно очікують укладання угоди між Пекіном та Москвою. Домовленість стане поганою новиною для України, оскільки РФ тоді отримає доступ до необмеженого джерела ресурсів для війни. Також у ЗМІ відзначали, що очільник Кремля готовий відмовитись від частини території Росії й продовжить діяти як "сировинний додаток".

У перший день форуму в Китаї Путін зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Обидва політики зазначили, що сподіваються продовжити "дружбу" між країнами.

Зазначимо, Путін зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху через дев'ять днів після атаки терористів ХАМАС на Ізраїль. Він висловив співчуття щодо загибелі людей, при цьому звинувативши США у подіях у Секторі Гази.

ЗМІ аналізували поведінку Путіна та Сі Цзіньпіна щодо війни в Ізраїлі і дійшли висновку, що обидві країни сподівається на цьому виграти внаслідок дискредитації дій США.

Нагадуємо, до Ізраїлю прибуває президент США Джо Байден. Очікується, що він обговорить небезпеки військових дій на території густозаселеного сектору Гази. За кілька днів до цього до берегів Ізраїлю відправили два американські авіаносці, які мають допомогти врегулювати ситуацію в західній Азії.