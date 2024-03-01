Саундтрек з "Термінатор-2" і перші затримання: як ховали опозиціонера Навального (відео)

Під час поховання Навального лунала музична тема з кінофільму "Термінатор-2". Натовп називав президента РФ убивцем і вигукував "Ні війні!"

Щоб попрощатись з померлим російським опозиціонером Олексієм Навальним, москвичі вишикувались у чергу, довжиною понад кілометр. Поліція обмежила вхід у церкву, де його відспівували: не пустили навіть закордонних послів. Тим часом на вулиці почались затримання. Про деталі похорон Навального 1 березня розповіли у соцмережі X (Twitter) росЗМІ SOTA.

Журналісти видання повідомили, що близько 14 год. з Борисівської церкви на околиці Москви винесли труну з тілом Навального. При цьому натовп, який оточував церкву, почав скандувати його ім'я і лозунг "Росія буде вільною", "Ні війні!", "Путін — убивця!".

Перед цим у церкві відбулась церемонія прощання — з труни зняли кришку, родина та друзі, прихильники, отримали можливість востаннє подивитись на опозиціонера, який помер у колонії начебто від відриву тромбу.

Тим часом на вулиці кілька сотень жителів Москви вишикували у чергу, яка тягнулась з Борисівської церкви до Братиславської вулиці — про це написало видання "Агентство Новости".

Похорон Навального - черга для прощання, карта Фото: Агентство. Новости Похорон Навального - черга для прощання Фото: Агентство. Новости

Російська поліція перекрила вхід до церкви частині людей, які прийшли, щоб востаннє побачити Навального. Крім пересічних росіян, зупинили також посла Польщі К. Краєвського та очільників посольств Нової Зеландії, Німеччини, Великої Британії, США, Франції та Австралії — про ситуацію розповіло польське посольство у дописі в соцмережі X.

Похорон Навального - візит послів Фото: X (Twitter)

На відео з місця подій видно десятки автомобілів поліції РФ та кілька десятків поліцейських. На деяких кадрах можна побачити, що вони підходять до окремих чоловіків, декого затримують і примусово тягнуть у автозак.

Похорон Навального - затримання людей Фото: X (Twitter) Похорон Навального - шеренги авто поліції Фото: X (Twitter)

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш розповіла у соцмережі X, що опозиціонеру подобалась музична тема з кінострічки "Термінатор-2". Тому, коли труну опускали в землю, над кладовищем лунала саме ця мелодія.

Похорон Навального — обставини смерті опозиціонера

Зазначимо, 16 лютого регіональне відділення Федеральної служби виконання покарань повідомило, що у колонії помер Олексій Навальний, якого засудили на 25 років за політичними статтями. За добу смерть опозиціонера підтвердив його адвокат, який дістався в колонію, розташовану за 1 500 км від Москви. Згодом матір Навального кілька днів не могла отримати тіло сина: її шантажували і вимагали, щоб поховання відбулось у таємному місці.

Російська влада оприлюднила офіційну версію причини смерті — у 47-річного чоловіка начебто відірвався тромб. Медик, який рятував Навального під час отруєння у 2020 році, запевнив, що для такого діагнозу мають бути підстави, відображені у медичній карті. Однак, з його слів, ніяких ознак схильності до тромбів він у свого пацієнта не бачив.

Втім, голова ГУР Міноборони Кирило Буданов 25 лютого заявив, що офіційна причина смерті може відповідати правді — тобто опозиціонер дійсно помер від тромбу. Водночас у ЗМІ повідомили про спецоперацію з обміну Навального: його начебто могли вивезти з РФ в обмін на найманого убивцю, який відбуває довічне у Німеччині.

Президент США Джо Байден прямо звинуватив президента РФ Володимира Путіна у смерті Навального. При цьому перша спроба убивств сталась у 2020 році, коли всередину його організму потрапила отруйна речовина "Новичок".

Навальний — деталі біографії

Олексій Навальний — російський опозиціонер, який ходив на неофашистські марші у РФ та розслідував корупцію у кремлівській верхівці. У 2011 році він влаштував протести у Москві, стверджуючи, що Путін фальсифікував вибори. Протести затихли, а йому довелось відбиватись від кримінальних звинувачень та лікуватись від отруєння (у 2020 році). Після повернення у РФ у 2021 році Навального затримали і засудили на сумарний термін 25 років колоній. Раніше Фокус публікував підбірку висловів росіянина щодо України та інших питань: він називав мігрантів "гризунами", а анексований Росією Крим — "не бутербродом".

Нагадуємо, 1 березня у Москві почалась церемонія похорон Навального. Матері Олексія Кремль дозволив поховати сина на околиці російської столиці.