Кросовери, пікап та спорткар: Toyota готує нове сімейство електромобілів (фото)

Toyota випустить електричні кросовери, пікап та бюджетну модель. У планах Lexus – преміальний седан та потужний суперкар.

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Toyota розкрила подробиці своїх майбутніх електромобілів Як відомо, японський автогігант планує випустити одразу 10 електричних моделей до 2026 року. Про це повідомляє сайт Carexpert.

У розпорядження журналістів потрапили матеріали із презентації Toyota. На слайді зображено як уже існуючі електромобілі Toyota bZ4X і Lexus RZ, так і нові моделі.

У паланах Toyota електричні кросовери, пікап і суперкар Фото: Toyota

Зокрема, слайд дає зрозуміти, що кросовери Toyota bZ Sport Crossover та bZ FlexSpace незабаром стануть серійними. Також анонсовано електричний пікап Toyota Hilu x та компактна бюджетна модель.

Lexus презентує електричні седан та універсал – очевидно, йдеться про нове покоління моделі IS. Окрім того, очікується навіть флагманський спорткар: серійний варіант концепту Lexus Electric Sport Car стане наступником моделі LFA.

Lexus Electric Sport Car стане серійним Фото: Lexus

Повідомляється, що деякі електромобілі Toyota та Lexus презентують у жовтні на автошоу у Токіо у статусі концепт-карів.

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Також заявлено, що японський концерн продовжить розвивати водневі технології та на 30% збільшив виробництво гібридів. Lexus стане повністю електричним брендом з 2035 року, а от Toyota поки не відмовлятиметься від двигунів внутрішнього згоряння.

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