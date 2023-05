Не вражають: повільні автомобілі, які виглядають швидкими (фото)

Ці 10 автомобілів виглядають значно спортивнішими, ніж є насправді. Вони не вражають своєю динамікою розгону з місця та максимальною швидкістю.

Для багатьох людей гарний дизайн грає не останню роль при виборі автомобіля. Іноді їх зовнішність виявляється оманливою. Фокус розповість про десять повільних автомобілів, які здаються швидкими, на перший погляд.

Ми згадали 10 автомобілів, при погляді на які може здатися, що це справжні спорткари з вражаючим розгоном. Насправді вони досить повільні.

Топ 10 повільних автомобілів, які виглядають швидкими:

10. Peugeot RCZ

Peugeot RCZ спершу не планували запускати у виробництво Фото: Peugeot

Роки випуску: 2010 — 2015

Розгін від 0 до 100 км/год: 8,0 секунд

Французький спорткар Peugeot RCZ спочатку мав залишитися лише у вигляді концепту, але шоу-кар отримав відмінні відгуки від преси. У результаті модель дісталася конвеєра у 2010 році.

Peugeot RCZ отримав стильний дизайн з плавними лініями. Позаду розташований активний спойлер і два вихлопні патрубки, які роблять модель більш спортивною зовні.

Насправді спорткар не міг похвалитися відмінною динамікою розгону, а максимальна швидкість становила лише 217 км/год. У 2013 році дебютував Peugeot RCZ R, який вже міг задовольнити усі потреби любителів швидкої їзди.

9. Toyota Celica T230 1.8 VVT-i

Сьоме покоління Toyota Celica перестали оснащувати системою повного приводу Фото: Toyota

Роки випуску: 1999 — 2006

Розгін від 0 до 100 км/год: 8,7 секунди

Toyota Celica першого покоління вперше дебютувала у 1970 році. Це було легке спортивне купе, яке здобуло безліч перемог у різних перегонах.

Наступні покоління Toyota Celica прославилися завдяки перегонам ралі. Повний привід дозволяв їм швидко розганятись з місця, а спортивна підвіска забезпечувала відмінну керованість.

Сьоме покоління моделі стало справжнім розчаруванням для шанувальників. Для Toyota Celica більше не пропонувалися версії з повним приводом, а найпотужніша версія видавала лише 192 к.с.

8. Fiat Coupe 1.8 16V

Базова версія Fiat Coupe була надто повільною Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1993 — 2000

Розгін від 0 до 100 км/год: 9,2 секунди

Яскраве італійське купе стало спробою Fiat підвищити імідж бренду. Насправді все виявилося не так однозначно.

На вибір було доступно багато модифікацій Fiat Coupe. Найшвидшою версією був 2.0 20V Turbo на 220 сил, який дозволяв розганятися до сотні за 6,5 секунди.

Базова модифікація з 1,8-літровим двигуном видавала лише 130 к.с. потужності. Через це розгін від 0 до 100 км/год займав понад 9 секунд.

7. Ford Puma 1.4i 16v

Ford Puma активно виступав у перегонах Фото: Ford

Роки випуску: 1997 — 2002

Розгін від 0 до 100 км/год: 11,9 секунди

Компактне купе Ford Puma стало сміливим експериментом для бренду. Деякі популярні видання хвалили модель за відмінну керованість та задоволення від водіння.

Базова версія з 1,4-літровим двигуном була дуже повільною. Проте модель стала популярною в Європі, а також брала участь у перегонах.

6. Honda CR-Z

Honda CR-Z був створений з пріорітетом на економність, а не швидкість Фото: Honda

Роки випуску: 2010 — 2016

Розгін від 0 до 100 км/год: 9,9 секунди

З першого погляду Honda CR-Z виглядає як заряджений спорткар. Насправді це економічне купе з гібридною силовою установкою.

Попри зовнішній вигляд, Honda CR-Z не мала видатних характеристик. Проте витрата палива 4 літри на 100 км приємно дивує.

5. Ford Mustang II King Cobra

Ford Mustang II King Cobra не зміг повернути моделі минулої слави Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1978

Розгін від 0 до 100 км/год: 9,8 секунди

Важко назвати культовіший спорткар, ніж Ford Mustang. При згадці цієї назви автолюбителі переважно згадують потужний маслкар, але друге покоління стало "темною плямою" в історії моделі.

Паливна криза початку 70-х років сильно вплинула на долю Ford Mustang. Від потужних двигунів довелося відмовитися, щоб зробити автомобілі більш економними та екологічними.

У 1978 році Ford спробували повернути колишню славу культовій моделі, випустивши заряджену модифікацію King Cobra. На превелике розчарування, за стильним обвісом і аерографією ховалися посередні характеристики.

4. Pontiac Firebird II Trans Am

Pontiac Firebird Trans Am був одним з найефектніших маслкарів своєї епохи Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1977 — 1979

Розгін від 0 до 100 км/год: 8,4 секунди

Паливна криза початку 70-х роках торкнулася не лише Ford, а й інших американських автовиробників. Ще один маслкар також постраждав через нові обмеження.

У 1977 році на екрани виходить культовий фільм "Поліцейський і бандит" ("Smokey and the Bandit"), де більшу частину хронометражу займає яскравий Pontiac Firebird II Trans Am із зображенням орла на капоті. Хоч у стрічці маслкар і здається швидким, насправді він досить повільний.

3. Hyundai Coupe 1.6i

Hyundai Coupe не оцінили любителів швидкої їзди Фото: Hyundai

Роки випуску: 1996 — 2001

Розгін від 0 до 100 км/год: 9,2 секунди

Перша спроба Hyundai увійти до сегмента спортивних автомобілів виявилася досить спірною. Компактне купе приваблювало яскравим дизайном та низькою вартістю.

Перше покоління Hyundai Coupe спершу пропонувалося лише з малопотужними двигунами на 1,6 та 1,8 літра. Жодна версія моделі не була швидкою.

2. Porsche 914

Porsche 914 розроблявся спільно з інженерами Volkswagen Фото: Wikipedia

Роки випуску: 1969 — 1976

Розгін від 0 до 100 км/год: 13,5 секунди

Porsche прославилися завдяки випуску швидких спортивних автомобілів, які стають еталоном для інших виробників. В історії бренду було й кілька повільних моделей початкового рівня.

Двомісний спорткар з кузовом тарга спершу випускався лише з 1,7-літровим двигуном потужністю 80 к.с. Навіть мала вага у 940 кг не дозволяла автомобілю розганятися до сотні менш ніж за 13 секунд.

1. DeLorean DMC-12

DeLorean DMC-12 здатний розвивати швидкість до 177 км/год Фото: Artcurial

Роки випуску: 1981 — 1982

Розгін від 0 до 100 км/год: 9,6 секунди

Більшість людей дізналися про DeLorean DMC-12 завдяки культовій кінотрилогії "Назад у майбутнє". Там автомобіль був здатний пересуватися у часі, розігнавшись до 88 миль/год (141 км/год). Насправді максимальна швидкість лише трохи перевищувала цю позначку — 177 км/год.

DeLorean DMC-12 розробив знаменитий американський інженер та бізнесмен Джон Делореан. Цей автомобіль мав стати його тріумфом, але виробництво моделі обернулося справжнім кошмаром.

Спочатку спорткар планували оснащувати потужними двигунами V8 від Chevrolet Corvette, але в результаті автомобіль отримав малопотужний двигун, розроблений у Peugeot, Renault та Volvo. Також погіршили ситуацію погана збірка моделі та її висока вартість.

