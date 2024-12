Тільки пальто і чоботи: Майлі Сайрус показала відверте фото

Майлі Сайрус переживає друге народження в професії і стоїть на порозі нових досягнень. Водночас вона не забуває періодично нагадувати, що до всього іншого перебуває в прекрасній фізичній формі.

32-річна американська співачка та володарка "Греммі" Майлі Сайрус поділилася з майже 214 мільйонами своїх підписників в Instagram гарячим кадром, де вона позує топлес, прикривши груди тільки верхнім одягом.

На фото авторства Тістл Браун артистка позує на білому плюшевому кріслі в сірому довгому пальто і чорних ботфортах. Її волосся розпущене і спадає по плечах, а сама Майлі пильно дивиться в камеру.

Майлі Сайрус в образі пристрасної діви Фото: Instagram @mileycyrus

Фото з'явилося після того, як Сайрус стала номінанткою на премію "Золотий глобус" у категорії "Найкраща оригінальна пісня" за "Beautiful That Way", трек, що прозвучав у фільмі "Остання танцівниця". Вона подякувала в Instagram своїм співавторам і головній актрисі фільму Памелі Андерсон за те, що вони "поділилися з нами своїм моментом".

"Для мене велика честь бути номінованою на "Найкращу оригінальну пісню" разом із моїми друзями та колегами Ендрю Ваєттом і Лікке Лі на церемонії вручення премії "Золотий глобус" і премії "Вибір критиків". Памела люб'язно ділиться з нами своїм моментом. Я продовжую вболівати за неї, так здорово спостерігати, як вона сяє. Дякую Джіа Коппола за запрошення стати частиною вашого дорогоцінного фільму "Остання танцівниця", — говорила вона.

Пісня, за яку Майлі Сайрус номінована на "Золотий глобус"

82-гу щорічну церемонію вручення премії "Золотий глобус" заплановано на 5 січня 2025 року в готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі.

Іншими номінантами на премію "Найкраща оригінальна пісня" стали "Compress/Repress" з "Претендентів" Трента Резнора та "El Mal" з "Емілія Перез" Клемана Дюколя.

У фільмі "Остання танцівниця" 57-річна Андерсон грає роль Шеллі, професійної танцівниці та співачки, яка працює в Лас-Вегасі. Картина досліджує такі теми, як переосмислення і самопізнання, що добре поєднується з культовою особистістю актриси.

У вересні Майлі Сайрус стала фігуранткою судових розглядів через свій суперхіт "Flowers". Компанія Tempo Music Investments подала позов до федерального суду Лос-Анджелеса проти співачки і співавторів Грегорі Хайна і Майкла Поллака, звинувативши їх у тому, що вони скопіювали частини пісні Бруно Марса 2013 року "When I Was Your Man". Водночас Бруно Марс не названий позивачем. У Tempo Music заявили, що вони володіють частиною "When I Was Your Man", купленою у співавтора Філіпа Лоуренса.

