У Києві з'явився "лежачий поліцейський" нового типу: у чому його особливість

У Києві починають тестувати "берлінські подушки". Вони дають змогу сповільнити легкові автомобілі, але не впливають на швидкість вантажного і громадського транспорту.

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У Києві почали встановлювати новий вид "лежачих поліцейських" — так звані "берлінські подушки". Перша така штучна дорожня нерівність з'явилася на вулиці Бажова в Дніпровському районі. Про це повідомляють на сторінці Центру організації дорожнього руху у Facebook.

"Берлінська подушка" має прямокутну форму і призначена для зниження швидкості насамперед легкових авто. Річ у тім, що вона вузька, а отже вантажівка або автобус із широкою колією зможуть пропустити її між колесами і не сповільнюватися. А мотоцикл або мопед може об'їхати таку перешкоду.

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Поки що "берлінську подушку" встановлено в Києві в експериментальному порядку. По завершенню випробувань буде ухвалено рішення про встановлення подібних "лежачих поліцейських" або ж відмову від них. Якщо нововведення добре себе проявить, то в столиці стане більше "берлінських подушок".

Поки що "берлінські подушки" тестують у Києві

До слова, нинішнього року в Києві також активно облаштовували компактні дорожні розв'язки європейського зразка.

Також Фокус повідомляв, що в столиці введено нові обмеження швидкості.