Ілон Маск відмовився від найдешевшої Tesla та знову відклав дебют нового суперкара

Дешевих Tesla за $25 000 не буде — проєкт закрили. Розробка Tesla Roadster продовжується, проте дату початку виробництва моделі знову відклали.

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Абсолютно нові електромобілі Tesla найближчим часом не варто чекати. Про це заявив Ілон Маск на щоквартальній онлайнконференції акціонерів та інвесторів Tesla, повідомляє сайт InsideEVs.

Зокрема, він зазначив, що не варто чекати найдешевший електромобіль Tesla за $25 000. Проєкт закрили, а натомість вирішили зосередитися на безпілотному таксі Tesla Cybercab, яке буде в цьому ж ціновому сегменті.

Tesla Cybercab буде найдешевшою моделлю марки Фото: Tesla

"По суті, мати звичайну модель за 25 тисяч доларів безглуздо. Це було б безглуздо. Це повністю суперечило б тому, у що ми віримо", — зазначив Ілон Маск.

Нагадаємо, що за весь час оприлюднили лише одне офіційне зображення дешевої Tesla, яку могли назвати Model 2. Це мав бути компактний хетчбек С-класу із запасом ходу 400 км.

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Крім того, Ілон Маск підтвердив, що спортивна Tesla Roadster другого покоління знову затримується. Передсерійний варіант суперкара представили ще в 2017 році, проте його виробництво, скоріше за все, не почнеться і в 2025 році.

Tesla Roadster знову затримується Фото: Tesla

Ілон Маск вкотре вибачився за зрив графіка і визнав труднощі при розробці суперкара. Затримку він пояснює тим, що нова Tesla Roadster – це "не просто вишенька на торті, це вишенька на вишеньці на торті".

Як відомо, суперкар Tesla Roadster другого покоління повинен отримати силову установку потужністю понад 1000 к. с. Він зможе стартувати до сотні за 1,9 с і розвивати понад 400 км/год, а його запас ходу складе 1000 км.

Крім того, для авто розробляють опційні ракетні прискорювачі, які скоротять час розгону до сотні до всього 1 секунди.

Раніше Фокус розповідав, що Ілона Маска звинуватили в плагіаті через дизайн нових Tesla.

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