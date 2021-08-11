Прощай, Художник! Що зробив для України Олександр Ройтбурд і в чому сенс його живопису

8 серпня на 60-му році життя помер художник Олександр Ройтбурд.

Смерть Ройтбурда виявилася повною несподіванкою для всіх, настільки він був безкомпромісним борцем за Одеський художній музей (директором якого був із 2017-го, вигравши конкурс) і активним блогером, який відгукувався на актуальні події. Ройтбурд був вітальної фігурою, яка перебуває на фронтах мистецтва та політики одночасно, тому складно уявити такий раптовий відхід Маестро!

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Про масштаб його особистості говорить і те, що президент Володимир Зеленський написав проникливий пост у Facebook, присвячений пам'яті художника: "Не стало Олександра Ройтбурда, талановитого художника, директора Одеського художнього музею. На цій посаді Олександр Анатолійович власним прикладом довів, що музей можна зробити художнім простором, цікавим для широкої аудиторії. Просто потрібно підходити до своєї справи з душею та не боятися експериментувати. Його роботи сповнені любові, жаги до життя, часто — іронії та навіть самоіронії. Смерть художника — велика втрата для українського мистецтва. Але він назавжди залишиться в наших серцях, а його полотна — нашою культурною спадщиною". Не про кожного діяча мистецтв, погодьтеся, глава держави знайшов би стільки теплих і точних слів.

Величезна кількість відгуків про Ройтбурда в мережі — художників, артистів і навіть депутатів. Останні не забарилися згадати про його патріотичну позицію.

Але ось, власне, про його творчість немає жодної виразної статті. Є десятки інтерв'ю з самим художником, який як міг відповідав на питання журналістів і мистецтвознавців. Однак його фраза "Я пишу світ таким, яким я його пишу" проясняє справи.

Зате в усіх статтях обов'язково вказується, що йому належить фінансовий рекорд в українському живописі: полотно "Прощай, Караваджо" Ройтбурда в 2009 році було продано за $ 97 тис. на аукціоні Phillips. Картина написана під враженням крадіжки з одеського Музею західного і східного мистецтва знаменитого полотна Караваджо "Поцілунок Іуди, або Взяття Христа під варту".

Пізніше, у 2014 році, цей ціновий рекорд побив Анатолій Криволап: його картина "Кінь. Вечір" на тому ж Phillips пішла за $ 186 тис. Ройтбурд, як завжди, іронічно відгукнувся: "Нарешті мене перестануть мучити цим рекордом — тепер він належить не мені".

[ + – ] Олександр Ройтбурд, "Бітлз"

Неодмінно згадується в есе про нього, що роботи художника знаходяться в МоМА (Нью-Йорк), у Третьяковці (Москва) і в престижному PinchukArtCentre (Київ). Міжнародне визнання, звичайно, викликає повагу. Ще пишуть про майстра, що він "провідна сила українського постмодернізму", "художник-постмодерніст" і ін. Комусь це про щось говорить? Але спробуємо розібратися.

Імовірно, така незрозумілість через те, що його творчість була дуже різноманітною, а також сюрреалістичною, а тому складно зрозумілою.

Я б почав з того, що Ройтбурд входив навіть не в топ-5, а в топ-3 українського арту — разом із Олегом Голосієм (1965-1993) і Арсеном Савадовим (рід. 1962). Уродженець Дніпра, киянин і одесит. На їхню молодість припали перебудова і старт постмодернізму. Вони взяли собі його відгалуження під назвою "трансавангард", запозичивши термін у італійців (як колись "футуризм"). Якщо московські концептуалісти знущалися над побутом радянського громадянина (Кабаков, Пригов і т. д.), створюючи інсталяції чи роблячи відео, то українські художники були консервативнішими та не відмовлялися від живопису, вони мислили метафорами та міфами. Не скакали собакою по галереях і не прибивали мошонку цвяхами в центрі міста, вважаючи за краще залишатися сильними художниками — кожен у своїй манері.

У чому фішка саме Ройтбурда?

Він говорив, що знайшов свій стиль ще в 1982 році, у період глибокого застою: "Це була перша картина, написавши яку в віці 21 року, я зрозумів, що знайшов свою мову". Причому шість років тому це полотно вкрали з його київської майстерні. Там зображений чоловік у золотистому кольорі, великими мазками. Дійсно, ось ці обличчя і тіла, які світяться золотом, я б сказав божественна плоть, тепер будуть завжди присутні в його роботах — як у старих, так і в останніх. Перша складова його стилю — це іскриста золотом плоть.

Що далі? А далі — постмодернізм. А це нескінченне цитування. Ройтбурд наслідував всіх: Пабло Пікассо, Сальвадора Далі, Арчіл Гіркі, Ієронімова Босха, Дієго Веласкеса, Казимира Малевича, Марка Шагала. Він був найбільш "музейним" художником країни. Саме тому так завзято приводив Одеський художній до порядку: музей — його природне середовище.

Але наслідував він у своєму варіанті сюрреалізму, який є продовженням французького.

Отже, друга складова творчості Ройтбурда — це сюрреалізм: розірвані тіла, голова на місці дупи і т. д. Він іронічно грає тут усім з усіма, як дитина.

У середині 1990-х український постмодернізм досягне максимальної десакралізації не тільки радянського, а й просто людського. Якщо Савадов зображував і фотографував шахтарів у балетних пачках, то Ройтбурд зобразив напівголого Леніна, який знімає трусики.

[ + – ] "І Ленін такий молодий". Ця робота Ройтбурда включає три складові стилю художника: золотисте тіло, десакралізацію-роздягання та добродушну іронію

Причому атлетичне тіло Леніна чудово світилося золотистим кольором, як і належить у Ройтбурда — стиль важливіший за жанр. Більш того, Ройтбурд у 1990-і роки став зображати порно (він говорив, що списував прямо з відеокасет), але поєднані тіла "світилися" тим же його фірмовим золотим кольором (серія "Натюрморти"). На відміну від страшних роздягнених тіл бомжів на фотографіях харків'янина-постмодерніста Бориса Михайлова, що користуються великим попитом у Берліні (куди він переїхав у 1997-му). А Ройтбурд як би не роздягав людину, примудрявся "натуру" показувати цнотливо — через свій трепетний пієтет перед плоттю як такою. Дивно, але факт: він залишався цнотливим провокатором.

І в своєму бажанні "роздягнути" нашу реальність (у тому числі й за гроші фонду Сороса, Центр якого очолював Ройтбурд) його живописна тілесність була нескінченно прекрасна. У цьому парадокс! Перемагали на його найпровокаційніших полотнах життєлюбність і вітальність, на відміну від того ж побратима по трансавангарду і "Новій хвилі" Савадова, який фотографував на початку нульових трупи в морзі, надаючи їм пози, як у класичних картинах. У формулі Ройтбурда не було естетики розпаду: плоть — сюрреалістична іронія — світло життя!

Третя складова його живопису — іронічні автопортрети. Щоб не весь час копіювати майстрів минулого, він регулярно зображував себе — у вигляді царя, обивателя на дивані й одного разу навіть повішеним. На питання журналістки, про що це, він коротко відповів: "Скільки себе пам'ятаю, я пишу автопортрети раз на рік — напередодні Нового року. Це зведення рахунків із минулим".

Четверта — сучасність. Ройтбурд відгукувався на актуальні події. Він боявся війни. Як він пояснював, під час Євромайдану в нього почався психоз, який посилився після початку військових дій. Він став активно вести блог, щоб не допустити розростання агресії. На цю тему він напише три полотна: "Передчуття гібридної війни", "Той, хто піднімає прапор" і "Різанина на Хіосі". Останнє практично не має сюрреалістичних елементів — це скорботні через своїх синів матері.

І п'ята складова його живопису — єврейська. Як серія "Якщо в крані немає води", де просто чудові портрети Пушкіна, "Бітлз", Тараса Шевченка, братів Кличків, Воргола і ін., зображених у вигляді ортодоксальних євреїв із пейсами і Талмудом. Як коментував художник: "Пушкін — єврей, це дружня провокація". Тут Ройтбурд найближчий до Шагала — це саркастично-поетичне осмислення єврейської теми.

Міністр культури Олександр Ткаченко написав про Ройтбурда: "А ще він горів ідеєю створення музею сучасного мистецтва в Одесі. Втілити його мрію в життя тепер повинні ми всі".

Чиїм ім'ям назвуть цей музей, навіть не може бути двох думок.