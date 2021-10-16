Музеї Відня виклали відверті картини в OnlyFans, протестуючи проти цензури в соцмережах

TikTok, Instagram і Facebook блокують зображення як "потенційно порнографічний контент". Передплатникам OnlyFans дарують квитки в музей.

Співробітники чотирьох найбільших музеїв Відня зареєстрували акаунти в платформі для дорослих OnlyFans і почали викладати там відверті картини в знак протесту проти онлайн-цензури. Про це пише CNN.

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Кілька музеїв потрапили під цензуру соціальних мереж при розміщенні творів мистецтва, що зображають оголених людей. Наприклад, в липні TikTok заблокував публікацію "Музею Альбертіна" з роботами японського художника і фотографа Нобуйоші Аракі з частково відкритими грудьми, а в 2019 році Instagram забанив відео до 20-річчя "Музею Леопольда" з картинами Коломана Мозера, визнавши їх "потенційно порнографічними".

Тепер же керівництво пропонує подивитися на ці та багато інших зображеннь без будь-яких фільтрів або ретуші на OnlyFans, призначеному для максимально відвертого контенту. Щоб побачити онлайн-копії шедеврів, користувачам оплатити підписку на сайті, але в якості компенсації рада з туризму Відня обіцяє надати карту міста або безкоштовний квиток в будь-який з чотирьох музеїв. Чиновники додали, що столиця Австрії стала домом для деяких всесвітньо відомих художників, які свого часу розширили межі допустимого в мистецтві та суспільстві, тим самим заслуживши неприязнь цензорів.

"Боротьба з цензурою все ще триває: з ростом соціальних мереж подібні заборони знову повертаються в заголовки новин. Основні канали соціальних мереж, такі як Instagram і Facebook, постійно привертають увагу до наготи і "непристойного" контенту. Відень і його мистецькі заклади є одними з жертв цієї нової хвилі святенництва", — підкреслила рада з туризму.

Раніше писали, що знищену картину Бенксі продали за рекордну суму в 25 мільйонів доларів. Спочатку робота називалася "Дівчинка з кулею", однак після завершення торгів в 2018 році вбудований в раму механізм розрізав полотно на смуги — після цього вона стала називатися "Любов в сміттєвому відрі".

До цього штучний інтелект виявив портрет незнайомки під картиною Пабло Пікассо "Сніданок сліпого". Вчені з компанії компанії Oxia Palus використовували машинні алгоритми, щоб акуратно заглянути під верхній шар фарби і надрукувати твір за допомогою 3D-принтера.