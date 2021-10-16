Музеи Вены выложили откровенные картины в OnlyFans, протестуя против цензуры в соцсетях

TikTok, Instagram и Facebook блокируют изображения как "потенциально порнографический контент". Оплатившим подписку на OnlyFans дарят билеты в музей.

Сотрудники четырех крупнейших музеев Вены зарегистрировали аккаунты в платформе для взрослых OnlyFans и начали выкладывать там откровенные картины в знак протеста против онлайн-цензуры. Об этом пишет CNN.

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Несколько австрийских музеев попали под цензуру социальных сетей при размещении произведений искусства, изображающими обнаженных людей. Например, в июле TikTok заблокировал публикацию "Музея Альбертина" с работами японского художника и фотографа Нобуйоши Араки с частично открытой грудью, а в 2019 году Instagram забанил видео в честь 20-летия "Музея Леопольда" с картинами Коломана Мозера, признав их "потенциально порнографическими".

Теперь же руководство предлагает посмотреть на эти и многие другие изображения без каких-либо фильтров или ретуши OnlyFans, предназначенном для максимально откровенного контента. Чтобы увидеть онлайн-копии шедевров, пользователям оплатить подписку на сайте, но в качестве компенсации совет по туризму Вены обещает предоставить карту города либо бесплатный билет в любой из четырех музеев. Чиновники добавили, что столица Австрии стала домом для некоторых всемирно известных художников, которые в свое время расширили границы допустимого в искусстве и обществе, тем самым заслужив неприязнь цензоров.

"Борьба с цензурой все еще продолжается: с ростом социальных сетей подобные запреты снова возвращаются в заголовки новостей. Основные каналы социальных сетей, такие как Instagram и Facebook, постоянно привлекают внимание к наготе и "непристойному" контенту. Вена и ее художественные учреждения являются одними из жертв этой новой волны ханжества", — подчеркнул совет по туризму.

Ранее писали, что уничтоженную картину Бэнкси продали за рекордную сумму в 25 миллионов долларов. Изначально работа называлась "Девочка с шаром", однако после завершения торгов в 2018 году встроенный в раму механизм разрезал холст на полосы — после этого она стала называться "Любовь в мусорном ведре".

До этого искусственный интеллект обнаружил портрет незнакомки под картиной Пабло Пикассо "Завтрак слепого". Ученые из компании компании Oxia Palus использовали машинные алгоритмы, чтобы аккуратно заглянуть под верхний слой краски и напечатать произведение при помощи 3D-принтера.