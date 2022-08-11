Вчені створили "невидимі пальці" для керування сенсорними екранами на відстані (відео)

Хакер може скористатися технологією для отримання доступу до даних, але має ряд обмежень.

Група дослідників розробила пристрій, який дозволяє керувати сенсорними екранами на відстані, імітуючи "невидимі пальці". Про таку технологію розповіло видання Vice.

Як пояснюють дослідники, спеціальна антенна решітка випромінює електромагнітне поле та посилає іпульси на сенсорний екран. Вся справа в тому, що більшість сучасних дисплеїв містять електроди, розміщені позаду, які вловлюють крихітні електричні заряди, створюваний пальцями при торканні, а пристрій просто відтворює. Використовуючи технологію, зловмисник може використовувати Wi-Fi або стільниковий зв'язок для віддаленого підключення до антени та взаємодії з гаджетами.

Крім антени, прилад містить екранний локатор і детектор дотиків, все це поміщається в невелику коробку з-під паперу для принтера. Коли інженери помістили iPad поверх коробки, технологія дозволила визначити тип пристрою та його орієнтацію. За словами авторів, вони змогли посилати електромагнітні імпульси на сенсорний екран планшета, імітуючи дотик. Викликати відгук виявилося досить легко, набагато складніше — змусити "невидимі пальці" натискати на конкретні точки. Для цього команда провела складні математичні розрахунки та вивчила механізми сприйняття дотиків iPhone, iPad та популярних смартфонів на Android.

Спосіб має низку недоліків, які заважають зловмисникам ним скористатися. По-перше, хакерам потрібно знати пароль від телефону жертви або отримати доступ до вже розблокованого пристрою. По-друге, цільовий гаджет повинен бути екраном вниз, інакше акумулятор і материнська плата блокуватимуть електромагнітні імпульси. По-третє, антенна решітка повинна бути на відстані не більше чотирьох сантиметрів. Враховуючи все перераховане вище, дослідники вважають, що метод "невидимого пальця" не загрожує звичайним користувачам.

Офіційно спосіб назвали "атакою з використанням навмисних електромагнітних перешкод (IEMI)" та представили на науковій конференції IEEE Symposium on Security and Privacy у травні. 10 серпня дослідники також виступили на конференції з кібербезпеки Black Hat у Лас-Вегасі з доповіддю, в якій детально описали свій винахід.

Раніше дослідники навчилися відстежувати смартфони по Bluetooth за допомогою ноутбука та саморобного пристрою за $200. Як виявилося, через дефекти багато гаджетів випромінюють унікальні сигнали, які можна визначити та фіксувати на відстані.

Писали також, що більше третини всіх Android-смартфонів у світі виявилися вразливими до злому. Компанія Bitdefender підрахувала, що люди користуються тисячами пристроїв, які працюють на застарілих версіях ОС.