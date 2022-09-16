Дешевий і універсальний: Lockheed Martin випробуватиме новий безпілотник Speed Racer (відео)

БПЛА призначений для роботи в парі з винищувачами F-35, розширюючи бойові можливості.

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Американський виробник озброєнь Lockheed Martin готується до льотних випробувань безпілотного літального апарата Speed ​​Racer. Про це пише видання Air&Space Forces, посилаючись на директора підрозділу компанії Skunk Works Джона Кларка.

За його словами, Speed ​​Racer — це одноразовий модульний багатоцільовий безпілотник, який літатиме в парі з винищувачем F-35. Найближчим часом апарати випробують: спочатку прототип перевозитиме безіменний корабель-носій, а потім запускатиме в повітря. Тести будуть не "разовим трюком", а низкою випробувань, кожне з яких продемонструє різні можливості з їх "систематичним нарощуванням".

Основу проєкту становлять штучний інтелект, автономія, дешеве виробництво й інші технології, на які виділили $100 млн. Lockheed Martin прагне отримати БПЛА вартістю менше ніж $2 млн за одиницю, що перевершують за характеристиками модульну систему помилкових цілей повітряного базування. Крім відволікання уваги, Speed ​​Racer зможуть доповнити можливості датчиків F-3, виконуючи розвідку, зондування, радіоелектронну боротьбу й інші завдання, рухаючись на великій відстані від літака, що пілотується. Для зниження витрат безпілотники не повертатимуться після запуску, але особливо цінні модулі в носовій частині спускатимуть на парашутах.

Як додав Джон Кларк, компанія Lockheed Martin приділила особливу увагу взаємодії людини з групою транспортних засобів, створивши низку програм. Концепція також заснована на експериментах Rapid Dragon, де ВПС США скидали кілька автономних літальних апаратів із задньої частини C-130 або схожих літаків, створюючи повітряну мережу з датчиків і апаратів, здатних атакувати супротивника. У пізніших тестах Speed ​​Racer кілька машин могли літати одночасно.

Раніше писали, що Росія планує використати ударний дрон "Мисливець" у парі з винищувачем Су-57. У літаку додадуть окреме місце для оператора, який зможе керувати БПЛА, озброєними ракетами.

Нещодавно Китай показав можливості нових ударних дронів FH-901, які мають стати відповіддю американським "камікадзе" Switchblade. Китайська модель може запускатися з літаків і великих безпілотників, а також вражати бронетехніку за допомогою боєголовки вагою 3,5 кг.