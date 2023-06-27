На два кроки попереду РФ: як українці переробили "легендарні" дрони R-18 для ЗСУ (відео)

Розробникам доводиться постійно модифікувати безпілотники, щоб обходити російські засоби РЕБ. Окупанти теж не стоять на місці й адаптуються до змін приблизно за 3-4 місяці.

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Українські інженери покращили вітчизняні дрони R-18, щоб військові ефективніше давали відсіч армії Росії. Інструктор з оборонно-технічної компанії FRDM на ім'я Сергій розповів про зміни порталу "Мілітарний".

За його словами, ЗСУ використовують R-18 з 2018 року, і зараз він добре показує себе на різних ділянках фронту і став "легендарним". Дрон практично повністю складається з вітчизняних деталей, хоча є і певний відсоток закордонних. Розробники не стоять на місці й постійно вдосконалюють апарат.

"Я бачив ще перші рами — це не те щоб "небо і земля", але, як кажуть в Одесі: є нюанси. Він пережив дуже багато хороших покращень. Що б ми не робили, росіяни знаходять протидію за два-три місяці, і щоб бути попереду, потрібно думати не на крок, а одразу на два вперед. З минулого літа дрон пережив багато оновлень і поліпшень відповідно до тих викликів, які є на фронті", — висловився представник FRDM.

Він уточнив, що інженери поліпшили якість сигналу зв'язку, змінили частоти для протидії РЕБ, змінили систему скидання боєприпасів і багато іншого. Над подальшими модифікаціями в компанії думають фахівці, яких називають "улучшайдерами", вони намагаються якнайшвидше реагувати на зміни бойової ситуації в Україні та обходити російські засоби радіоелектронної боротьби — їх в окупантів дуже багато.

"Процес не стоїть на місці, бо якщо ти зупинишся на три-чотири місяці, то він нікому не буде потрібен, адже його просто не можна буде використовувати на фронті", — пояснив Сергій. — "Зараз така ситуація, що ми, в принципі, обійшли цю історію. Є можливість бомбити і досить вдало працювати, є екіпажі, які ведуть рахунок уже на десятки одиниць знищеної техніки".

Комплектація R-18 досить стандартна, до комплексу входять два дрони та станція наземного управління, а також запасні деталі для ремонту пошкоджених апаратів. Конструкція дає змогу дуже швидко замінити елементи й поставити нові боєприпаси — всього одна-дві хвилини. У цьому випадку швидкість багато в чому залежить від підготовки бійців, тому FRDM займається навчанням військових.

Раніше писали, що українська компанія FRDM розробила новий ударний дрон R-34. Апарат став спадкоємцем R-18 і отримав спільну з ним архітектуру, але став більшим і потужнішим.