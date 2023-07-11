Погода, РЕБ і брак літаків: що заважає дронам ЗСУ бити окупантів у Бахмуті

Українські військові не можуть ефективно застосовувати БПЛА на бахмутському напрямку через великі ризики. Потужна авіапідтримка могла б спростити завдання.

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Контрнаступу Збройних сил України в районі Бахмута заважають погана погода, російські "глушилки" та недостатня підтримка з боку авіації. Про це йдеться в матеріалі Business Insider.

Медіа зазначає, що остаточно відбити Бахмут у росіян українським військовим можуть допомогти дрони. Але із зазначених вище причин їх часто неможливо використовувати ефективно. Тому українські солдати, як і раніше, готові атакувати російську сторону, але їхні основні авіаційні засоби легко стають марними в таких умовах.

Зі свого боку американське ЗМІ Washington Post навіть стежило за кейсом українських військових, які виконують бойові завдання в районі Бахмута. Газета розповіла історію чотирьох бійців ЗСУ, які зайняли позиції в невеликому селі біля зруйнованого міста. Вони кілька разів намагалися запустити безпілотник у тил росіян, однак через зливи та грозу їм це так і не вдалося зробити. Крім того, у гру вступили "глушилки" ЗС РФ, які теж перешкоджали запуску дрона.

Крім цього, експерти називають ще одну причину труднощів ЗСУ на південному напрямку. Вони вважають, що частково проблема полягає у відсутності в України передової авіаційної підтримки, такої як армійські тактичні ракетні комплекси (ATACMS) і безпілотники Grey Eagle.

Нагадаємо, раніше українські військові показали, як дрони допомагають ЗСУ звільняти Бахмут. Оператори щодня запускають БПЛА "Лелека-100", щоб знаходити цілі та передавати їхні координати артилеристам.

А кількома днями раніше бійці ЗСУ показали, як FPV-дрон позбавив окупантів "очей" далекобійним ударом і встановив далекобійний рекорд. За їхніми словами, ще жоден безпілотник такого типу не міг вразити ціль на такій великій відстані.