Ландшафт приховує від радарів: як дрони ЗСУ пролітають 850 км до Москви непоміченими

За словами британського військового аналітика Шона Белла, маршрут БПЛА заздалегідь програмується, горбистий ландшафт служить захистом від радарів. Навіть сучасні радарні системи не можуть бачити крізь гори.

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Можливо, Україна стоїть за атаками на території Росії, яка, судячи з усього, не в змозі захистити свою столицю. Військовий аналітик Шон Белл спробував розібратися в тому, як дронам вдається обходити російські ППО. Про це повідомляє Sky News.

Як правило, маленькими дронами керує безпосередньо ручний контролер, і вони літають тільки на обмежену відстань. У дронів більшої дальності більше палива, ними керують або за допомогою супутників, або ж вони заздалегідь запрограмовані й здатні працювати з більшою автономністю.

Більші системи комплектуються різними датчиками, передавачами та вибухівкою. Однак більшість таких систем все ж працюють на відносно низьких швидкостях, на пропелерній тязі, а не реактивному двигуні. І тому вони відносно вразливі — їх нескладно збити з землі, і що більший дрон, то він помітніший.

Наслідки атаки дронів у Москві Фото: риа мелитополь

Москву від кордону з Україною відділяють 850 км — найкоротша відстань (повітрям). Маршрути БПЛА можуть заздалегідь програмуватися, і горбистий ландшафт на шляху до мети буде приховувати дрон від радарів. Навіть сучасні військові радари не можуть бачити крізь гори.

За словами експерта, атаки доцільніше проводити в ранкові години і з використанням декількох дронів, щоб збільшити ймовірність успіху місії. Технологія зіставлення місцевості забезпечує більшу автономність безпілотної системи, ніж у дронів, що керовані за допомогою GPS, які легко заглушити.

Українські удари по Москві насамперед розраховані на психологічний ефект, вважає Шон Белл. Навіть якщо безпілотник не досягне наміченої мети, найчастіше бажаний стратегічний ефект все ж буде.

За його словами, президент України Володимир Зеленський має намір посилити стурбованість російської громадськості щодо того, що Володимир Путін неспроможен захистити населення від наслідків війни в Україні. Можливо, це й не стане вирішальним у воєнних діях, але з усім тим підірве довіру до російського президента.

Нагадаємо, що, за словами Джеймса Роджерса, радника з безпілотних систем ООН і НАТО, війна в Україні стала жахливою вітриною, яка демонструє військові можливості безпілотних систем.

Також повідомлялося, що в Чорному морі після "невдалої" атаки дронів корабель ЗС РФ попросив про евакуацію.