Скоротить втрати дронів: творець нової технології для ЗСУ постраждав у Чернігові (фото)

Попри поранення, Бажен Левковець пообіцяв і надалі розробляти пристрої, які допоможуть військовим знаходити безпілотники навіть в умовах РЕБ.

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Розробник унікальних гаджетів Бажен Левковіц створив пошуковий GPS-маячок для визначення місця розташування дронів на територіях, де відсутнє мобільне покриття, повідомляє портал Dev.ua. Інженер брав участь у виставці "Демо день. Люті пташки в Чернігові" і постраждав унаслідок удару російської ракети, про що він написав у своєму Facebook.

За словами розробника, маячки дуже важливі в умовах щільної роботи засобів радіолокаційної боротьби, коли безпілотники часто втрачають зв'язок з оператором і їх необхідно знайти. Маячок складається з GPS-модуля (діапазону L1), мікроконтролера STM32 і радіомодуля LoRa на 433 МГц. Живиться пристрій від літій-полімерного акумулятора на 1000 мАг, якому вистачає одного заряду на чотири доби, а заряджається він завдяки роз'єму USB Type-C.

Маячок для дронів Фото: dev.ua

Маячок по суті є додатковим модулем до дрона і не має корпусу, використовуючи замість нього термоусадкову трубку. Модуль дає змогу знаходити дрон за допомогою пошукових світлових сигналів, п'єзоелектричного зумера, що видає звуки, або за координатами GPS.

Підвищити дальність пошуку маячків можна за допомогою репітера Фото: Dev.ua

Через особливості кола Землі маячок може діяти на відстані до одного кілометра, але якщо долучити ретранслятори, наприклад, на високій щоглі або використовувати інші дрони як ретранслятори, то відстань збільшиться до 20 кілометрів. Важливою особливістю системи Бажена є можливість роботи одразу з дев'ятьма маячками з одного пульта. Під час радіообміну інформація від маячків зберігається в оперативній пам'яті. Для кожного маячка відведено 9 комірок пам'яті, в яких зберігається до 9 останніх точок.

Ще одна важлива особливість у цих радіомаяках — захист від РЕБ. Протокол LoRa був спеціально створений для роботи в умовах перешкод. І хоча це повільний протокол, який не дає можливість передавати відеосигнал, зате дає змогу отримувати радіосигнал передавачів навіть в умовах роботи РЕБ.

Бажен Левковиць після атаки окупантів на Чернігівський драмтеатр Фото: Dev.ua

Уламки скла влучили Бажену Левковицю в голову та спину, тож зараз він лікується. Після обстеження лікарі дозволили чоловікові ходити самостійно, хоча рани сильно боліли. Він повернувся до драмтеатру і зумів знайти свої речі, які дивом уціліли.

"Я стояв до вікон спиною та удар припав мені в спину. Мене кинуло на підлогу обличчям донизу. Було таке відчуття, що на спину впала бетонна стеля, — поділився розробник.

Нагадаємо, станом на 20 серпня, внаслідок російського ракетного удару по Чернігову постраждало 148 осіб, згідно із заявою МВС України. У суботу, 19 серпня, російська ракета влучила в центр Чернігова. Унаслідок цього загинуло семеро місцевих жителів, серед них — одна маленька дівчинка. Зі 148 осіб, які дістали поранення — 15 дітей.

А політики та експерти вважають, що трагедія в Чернігові через ракетний удар ЗС РФ по центру міста сталася через недбалість влади, яка відповідала за заходи безпеки під час проведення виставки військової техніки.