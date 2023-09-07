Франція вперше запустила дрон з атомного підводного човна: навіщо це потрібно військовим (відео)

Поки що застосовуються тільки розвідувальні БПЛА, але в майбутньому відбудуться експерименти й з дронами-камікадзе, кажуть французи.

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Франція стала третьою країною у світі після США та Ізраїлю, якій вдалося запустити в небо безпілотник не з землі або з поверхні води, а з атомного підводного човна. Як пише сайт The Eurasian Times, під час випробувань безпілотна система, розроблена French Naval Group і SME Diodon, злетіла з французької субмарини класу Rubis.

БПЛА піднявся на поверхню у водонепроникному захисному коконі, після розкриття якого дрон став встановлювати зв'язок з операторами на субмарині. Для цього підводний човен підняв антену зв'язку, щоб встановити канал передачі даних. Після встановлення зв'язку дрон уже пілотувався з підводного човна, забезпечуючи відеовідповідь із камери на пульті оператора.

Дрон сплив у капсулі і після її розкриття кинувся в небо Фото: Скриншот

Після проведення успішного досліду французькі військові зазначили, що сьогодні саме підводні човни забезпечують величезну стратегічну і тактичну перевагу, оскільки вони можуть ховатися в глибинах світових океанів. Однак у субмарин є велика проблема, яку без літаків або дронів не вирішити: вони можуть вести розвідку і спостереження тільки до лінії горизонту за допомогою перископів. Своєю чергою дрон, що піднявся в небо, має значно більше охоплення морської території. Отже, здатність запускати дрон, залишаючись під водою, значно підвищує ситуаційну обізнаність і непомітність підводного човна.

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Підводники кажуть, що в морських битвах підвищена близькість до цілі підвищує ризик виявлення. Завдяки можливостям дронів підводні човни тепер можуть вражати свої цілі з більш безпечної відстані. Крім того, БПЛА, що запускається з підводного човна, дає змогу субмарині та її екіпажу одночасно вражати кілька цілей, використовуючи дрони й торпеди.

За даними Міністерства оборони Франції, дрон допоможе підводному човну розширити периметр і горизонт своїх сенсорів і можливостей. Дрон може збирати розвіддані, здійснювати спостереження, рекогносцировку, видиму або інфрачервону розвідку, перехоплювати радіосигнали та навіть відправляти невеликі посилки з боєприпасами або обладнанням для морських піхотинців, які висадилися на берег.

Запуск дрона з французького підводного човна

Раніше Фокус повідомляв, що український підводний дрон "Марічка" проходить перші випробування. Українська безпілотна субмарина довжиною 6 метрів зможе вмістити багато вибухівки та доставити її на відстань до 1000 км.