Як вибрати ідеальний телевізор: експерти назвали найчастіші помилки під час купівлі

З кожним роком LED-панелей випускається все більше, і вибір оптимальної моделі стає складним завданням. Але ці поради мають допомогти вам не помилитися під час купівлі.

Related video

Купівля нового телевізора може бути захопливою і водночас дуже складною справою. Великі та яскраві дисплеї й елегантний дизайн, безліч моделей за привабливою ціною — все це збиває з пантелику, пишуть експерти Cashify. Вони поділилися порадами, як обрати ідеальну модель відповідно до очікувань і бюджету.

Як отримати гарне зображення

Експерти на самому початку пропонують визначитися з потрібною діагоналлю екрана. Звісно, багатьом здається, що чим більша діагональ — тим краще. Але це не так. Адже комфорт перегляду залежить від розміру вашого приміщення. Уявіть, як болітиме у вас голова та шия, якщо, купивши величезну "плазму" в маленьку кімнату, вам доведеться дивитися динамічний фільм, блукаючи поглядом кутами екрана і безперестанку мотаючи головою.

Експерти радять враховувати, що для нормального перегляду 32-дюймового телевізора відстань до глядача має бути мінімум 1,5 метра. Для популярних 40-дюймових і 48-дюймових панелей ця відстань буде трохи більшою за 2 метри, а під час купівлі великих 55- і 68-дюймових телевізорів розраховуйте на відстань до екрана не менше ніж у 3 метри.

Вибір роздільної здатності екрана (кількість точок або пікселів за висотою і шириною), звісно, дуже важливий і ось тут покупці зазвичай впадають у крайнощі. Охочі заощадити беруть моделі з Full-HD (1920х1080 пікселів). Логіка в цьому, звісно, є: значну частину контенту в інтернеті воліють публікувати відео в цій популярній роздільній здатності.

Інша крайність полягає в переплаті за моделі з роздільною здатністю 8К (7680 x 4320 точок). Контент у такій роздільній здатності дуже "важкий" і один фільм може займати понад 300 ГБ. Таких фільмів насправді не так багато. Само собою, подивитися такий фільм онлайн великий виклик для вашого провайдера. Чи варто дивитися таке на 42-дюймовій "плазмі", наприклад?

Що ж вибрати? Фахівці рекомендують вибирати модель не менше, але й не більше 4К (3840 x 2160). Це оптимальна роздільна здатність для найпопулярніших діагоналей від 55 до 68 дюймів. На них і Full-HD не зовсім гидко дивитися і переплачувати за зайві пікселі не доведеться.

Частота оновлення екрана під час вибору телевізора сьогодні дуже важлива, хоча багато хто на ній заощаджує. Іноді деякі сцени, що швидко рухаються, можуть виглядати розмитими на телевізорах із частотою оновлення 60 Гц, тому слід вибрати телевізор із вищою частотою оновлення: 90 або 120 Гц.

Що впливає на функціональність

Звісно, будь-яка сучасна модель багата на різні способи підключення до зовнішніх пристроїв. Уже навряд чи ви знайдете телевізор без USB або HDMI, але чим більше таких роз'ємів — тим краще. Бездротові модулі типу Bluetooth і Wi-Fi теж будуть перевагою. За них варто трохи переплатити та ви оціните їхню наявність у майбутньому, коли несподівано знадобиться приєднати до телевізора клавіатуру, наприклад.

Недалекоглядні покупці в минулому ловилися на маркетинговий прийом Smart-TV. Так, телевізор був "не дурним", але його функціонал і програми обмежувалися бажанням виробника, тому доводилося витрачатися ще й на телевізійну приставку на ОС Android, з окремим пультом, проводами, що не додавало естетики в інтер'єр. Такі телевізори є і зараз, тож краще заздалегідь визначитися з моделлю, що оснащена гарною ОС і прочитати в інтернеті, чи можна встановлювати потрібні додатки.

Бюджет на саундбар

Як би вам не розписував переваги звукових можливостей телевізора продавець, рано чи пізно ви прийдете до необхідності зовнішньої аудіосистеми. Тут усе залежить від смакових уподобань кожного покупця (і фінансових можливостей), але, щонайменше, ви маєте залишити якусь суму на купівлю саундбара — зовнішніх динаміків, які значно збагатять враження від чергового голлівудського хіта. Ніколи не випускайте з уваги купівлю звукової панелі, тому що в наші дні динаміки телевізорів не забезпечують найкращих результатів через тонкі екрани, стверджують експерти Cashify.

Раніше Фокус представляв топ-5 нових моделей 2022-2023 років. Попри напад Росії у 2023 році в Україні є відмінні моделі від Samsung, Sony, LG і TCL.