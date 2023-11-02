Інженери вирішили вдосконалити підводний дрон K40 MANTA: як він зміниться

Розробники хочуть зробити покращений прототип дрона K40 MANTA, щоб у майбутньому створити повністю автономний бойовий безпілотник.

Related video

Компанії Kraken Technology Group і L3Harris Technologies об'єднали зусилля для розробки підводного безпілотного стелс-безпілотника K40 MANTA. Інформацію про це розмістив Defence Blog у середу, 1 листопада.

К40 MANTA — це безпілотна надводно-заглибна платформа від Kraken Technology Group, відома використанням листоподібних крил для швидкого переміщення по поверхні перед плавним зануренням у воду для проведення секретних операцій. Дрон отримав вуглецеву конструкцію, не використовує гвинтів для занурення і переміщення, що робить його дуже непомітним. Апарат може перевозити корисне навантаження вагою до 1 тонни, яке може використовувати для розвідки або нанесення ударів.

За словами розробників, час безперервної роботи К40 MANTA становить 10 діб. Такому безпілотнику потрібні найсучасніші системи управління, і компанія L3Harris має компоненти і досвід, необхідний для їх впровадження. Такі технології мають збільшити можливості автономної роботи і, зрештою, зробити апарат повністю автономним. Нові системи дадуть змогу дистанційно керувати платформою без екіпажу, забезпечуючи виконання таких завдань, як інженерні випробування, розробка плівок, калібрування силових агрегатів і демонстраційні випробування, що відкриває шлях для подальших удосконалень на наступних етапах розробки.

У рамках співпраці передові системи управління будуть інтегровані в прототип K40 MANTA — надводно-поверхневу платформу без екіпажу. Ця співпраця відкриває шлях для розвитку розширених автономних можливостей і повної автономії катера.

Засновник і генеральний директор компанії Kraken Technology Group Мал Крейс висловив готовність співпрацювати з L3Harris у сфері впровадження ключових систем для K40 MANTA, позиціонуючи його як надійний фундамент для майбутніх розробок.

Марк Ексетер, керуючий директор підрозділу ASV компанії L3Harris, висловив гордість за цю новаторську співпрацю, наголосивши на взаємодоповнюваності навичок обох компаній,

Обидва керівники висловили готовність до співпраці та відзначили перспективи розвитку автономних технологій і морської індустрії.

Наприкінці вересня експерти розкрили, чим українські дрони "Марічка" небезпечні для РФ. Підводний безпілотник може вражати підводну частину кораблів противника, що, на думку експертів, набагато ефективніше, ніж атаки надводних дронів.

Нагадаємо, наприкінці червня ми писали про те, що українські моряки вчаться застосовувати підводні дрони Sea Fox і Charly. Моряки спорядили безпілотник, перевірили готовність усіх систем і запустили його під воду, щоб знайти заховану міну. Українці керували Sea Fox зі спеціально обладнаної кімнати, виявили об'єкт за допомогою камери і зафіксували його точне місце розташування.