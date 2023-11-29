В Україні змінилися правила ремонту техніки за гарантією: кого і як вони торкнуться

Українцям більше не варто боятися втратити паперові "гарантії", оскільки документи можна будь-якої миті завантажити з сайту виробника.

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Документи про надання покупцям гарантії на техобслуговування технічно складних побутових товарів стануть електронними. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 28 листопада, повідомили в Міністерстві економіки.

Йдеться про постанову "Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів". У ній ідеться про те, що споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному вебсайті виробника та можливість завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну.

Зазначимо, що до технічно складних побутових належать непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування тощо), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів. До списку входять телевізори, відеокамери, холодильники, пральні машини, електричні плити тощо.

Разом із цим влада скасувала 9 паперових форм, які продавці зобов'язані були заповнювати під час гарантійного обслуговування товару. Це має зменшити навантаження на бізнес і позбавити його штрафів, які накладає Держпродспоживслужба, якщо такі документи раптом не видали покупцям. Уряд впроваджує зміни, щоб спростити ведення бізнесу, цифровізувати процеси і поліпшити сервіс, що надається кінцевим споживачам.

Нагадаємо, на початку лютого 2022 року стало відомо, що в Україні вперше за 20 років хочуть змінити правила гарантійного ремонту. Діагностика товару, заміна товару та гарантійний ремонт, як ішлося в постанові Мінекономіки, здійснюються безоплатно, а за кожен день затримки виконання обслуговування продавець платить неустойку.

А у квітні цього ж року ЗМІ писали про те, що в "Дії" зникли права і техпаспорти українців. У той час спецслужби відключили реєстри МВС через війну, тому українські водії залишилися без цифрових документів на невизначений час.