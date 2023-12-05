Привезли в Росію понад 3 тисячі БПЛА: фінські компанії підозрюють у допомозі ЗС РФ

Всупереч накладеним санкціям, фірми постачали через треті країни в Росію безпілотники та електроніку з березня 2022 року.

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Дві фінські компанії підозрюють у нелегальному постачанні в Росію безпілотників і комплектуючих, які свого часу потрапили під санкції. Подробиці інциденту з'явилися на сайті митної служби Фінляндії.

За інформацією відомства, продукція, що потрапила під санкції Євросоюзу, прямувала транзитом через Росію і була дозволена для експорту в інші країни. Серед товарів були електроніка, безпілотники та обладнання, класифіковане як військове.

"Митна служба провела розслідування щодо двох фінських компаній за підозрою в більш ніж тридцяти випадках експорту або спроб експорту товарів, що підпадають під санкції, включно з мікроконтролерами і напівпровідниковими компонентами. Ці товари загальною вартістю понад 600 тисяч євро, імовірно, потрапили в Росію", — йдеться в ньому.

Крім того, митна служба підозрює, що до Росії потрапили майже 3 500 безпілотних літальних апаратів. Продукція була оформлена для експорту в іншу країну. Вартість безпілотників перевищила 2 мільйони євро. До цієї ж групи злочинів входить підозра в транзиті військового обладнання, призначеного для перехоплення безпілотників, через Росію до Казахстану навесні 2023 року. Для транзиту цих товарів був потрібен дозвіл на транзит військового обладнання, за яким компанія не зверталася. Митниця також підозрює, що ці товари загальною вартістю понад 350 тисяч євро опинилися в Росії.

Під час слідства вдалося з'ясувати, що одна з компаній виступала як закупівельна компанія для придбання санкційних товарів. Аналогічним чином, інша компанія, щодо якої ведеться розслідування, виступала як експедитор товарів до Росії. Очолювала їх одна й та сама людина, а діяльність обох компаній фінансувалася з РФ.

Станом на зараз відомо, що загалом у злочинах підозрюють шістьох осіб, одна з яких перебуває під вартою з вересня. Справу передадуть до суду вже цього місяця.

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Тим часом портал "Мілітарний" оприлюднив інформацію про компанії, які, найімовірніше, і потрапили під слідство. Йдеться про компанії Luminor і Siberica, які в обхід санкцій постачали в Росію закордонну електроніку з березня минулого року. Виконавчого директора зазначених компаній Габріеля Теміна підозрюють у тяжких економічних злочинах. Компанії, очолювані ним, влада Сполучених Штатів внесла до антиросійського санкційного списку. Крім того, на Теміна, а також Катрін Естер Темін, яка обіймала керівну посаду в компанії Siberica, міністерство фінансів США наклало персональні санкції.

Зазначимо, що Luminor займається міжнародним перевезенням. Вантажі вона доставляє автомобілями, морським, залізничним і повітряним транспортом. Пропонує будь-які види логістичних послуг: від міжнародних перевезень збірних вантажів до експрес-доставок. Замовникам компанія також пропонує послуги оформлення супровідних документів і митне оформлення. Компанію було занесено до санкційного списку США 27 вересня 2023 року.

Компанія Siberica надає термінальні та складські послуги на території Фінляндії, а також здійснює експедирування вантажів в аеропорту Гельсінкі, міжнародне експедирування всіма видами транспорту, оформлення транспортних і митних документів, термінальне оброблення вантажів будь-якої складності. Була заснована в жовтні 2020 року. Була занесена до санкційного списку США 27 вересня 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія позбулася цінних дронів "Гранат-4" через санкції. ЗС РФ застосовували безпілотники "Гранат-4" в Україні для виявлення станцій стільникового зв'язку, живої сили і техніки Сил оборони. Санкції проти поставок комплектуючих і товарів подвійного призначення сповільнюють роботу російського військово-промислового комплексу і перешкоджають швидкому збільшенню поставок зброї та передових технологій для російської армії, але Росія шукає нові шляхи обходу санкцій, що вимагає постійного моніторингу та введення нових обмежень з боку США, ЄС та інших країн.

Також ми повідомляли своїм читачам про те, що Росія знайшла нового помічника для фінансування війни в Україні. Зазначається, що Туреччина почала активніше купувати російську нафту після того, як її найбільший нафтопереробний завод STAR, що належить азербайджанській SOCAR, уклав угоду з російською компанією "Лукойл" про термінове постачання сорту Urals.