Учені створили гнучкого робота-дракона: літає, стріляє водою і погасить будь-яке полум'я

Робот Dragon Firefighter бачить пожежу завдяки двом камерам і може загасити її, піднявшись у повітря на два метри.

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Дослідники з Університету Тохоку (Японія) розробили новий тип робота, який допоможе впоратися з пожежею. Пристрій назвали Dragon Firefighter, передає Interesting engineering.

Команда вчених під керівництвом професора Сатоші Тадокоро з 2016 року розробляє концепти літаючих роботів. Для створення Dragon Firefighter залучили фахівців із пожежної безпеки, які склали низку вимог до пристрою, здатного ефективно гасити пожежі.

Робот управляється дистанційно і може перебувати досить близько до джерел вогню. Він піднімається на висоту 2 м над землею, спираючись на силу, створювану 8-ма регульованими водометами, розміщеними в його центральній і головній частинах. Завдяки цьому і виникає ефект "польоту". Робот дуже гнучкий, що дає йому змогу згинатися і вирівнюватися у напрямку до полум'я. Платформою для бота слугує візок, з'єднаний із пожежною машиною і оснащений резервуаром для води ємністю 14 тис. л.

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Форсунки випускають струмені води зі швидкістю 6,6 л на секунду. На кінчику шланга розташована звичайна і тепловізійна камери, що полегшує ідентифікацію та визначення місця розташування пожежі. За словами вчених, камери істотно розширюють можливості Dragon Firefighter під час пожежогасіння.

За оцінками дослідників, впровадження роботизованої технології відбудеться протягом наступного десятиліття. Основне завдання полягає в розширенні радіусу дії робота, який зараз становить лише 10 м. Вирішення цієї проблеми та розробка ефективних стратегій пожежогасіння з урахуванням унікальних можливостей робота стануть ключовими аспектами його розвитку.

Раніше ми повідомляли про те, що наземний робот Sirko-S1 зміг пересуватися навіть під водою, хоча тестування передбачало подолання ґрунтової дороги та бездоріжжя з вузькими коліями, маневрування на спусках і підйомах під кутом.