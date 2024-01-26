Підрозділ "Джеронімо" армії США перемагає завдяки ChatGPT, дронам та українського досвіду

Військові одержують верх завдяки простій недорогій електроніці та програмування за допомогою чатбота. Як супротивники самі допомагають їм.

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Американський армійський підрозділ "Джеронімо" перемагає на навчаннях завдяки ChatGPT та дешевим комерційним технологіям для нападу на необережних супротивників. Про це розповідає сайт Defense One.

Генерал Ренді Джордж каже, що недорога технологія може бути "дуже, дуже ефективною". Він згадав пристрій-приманку за 75 доларів, створений "Джеронімо", який імітує електромагнітну сигнатуру командного пункту. Але це лише верх арсеналу саморобних засобів, який включає все: від комп’ютерного коду, написаного ChatGPT, до версії армійського квадрокоптера TS-M800 з тепловізійним прицілом та скиданням бомб.

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Офіцер Крістіан Лер каже, що підрозділу поки що не дозволено використовувати безпілотники FPV, хоча й вивчав їх використання в Україні. Але модифіковані квадрокоптери "Джеронімо" вже можуть багато чого. Один TS-M800 несе сканери, які можуть знаходити сигнали стільникового зв’язку та Wi-Fi.

Іноді опоненти самі полегшують підрозділу роботу: наприклад, коли назвали свій Wi-Fi у командному пункті "командний пункт". Навіть якщо армійський підрозділ добре маскується, кілька помилок можуть швидко виявити його розташування. У ще одному випадку в "Джеронімо" помітили зв’язок між різними MAC-адресами пристроїв.

Підрозділ використав ChatGPT для створення програмного забезпечення мовою кодування Python, яке аналізувало зв’язок між MAC-адресами. Ґрунтуючись на їхніх моделях пересування та зв’язку, у "Джеронімо" міг зробити висновок, за якими типами підрозділів вони стежать.

"Це просто простий інструмент візуалізації, це не Скайнет", — каже Лер. Офіцер зазначає, що такі інструменти можуть бути менш безпечними, ніж програмне забезпечення армії США, проте комерційне програмне забезпечення іноді може бути кращим варіантом, якщо воно перемагає ворога до того, як він зможе використати вразливість. "Мені байдуже, чи зможете ви зламати мої пристрої, якщо ви мертві".

Лер також підкреслив використання "Джеронімо" дешевого обладнання, наприклад мінікомп'ютера для ентузіастів Raspberry Pi, і пристроїв для аналізу спектра, таких як HackRF і RTL-SDR. Такі прилади широко використовуються в Україні для розпізнавання безпілотників противника.

Використання "Джеронімо" комерційно доступної технології, сумісної з відкритим кодом, також зменшує навантаження на логістику.

"Я вважаю за краще мати 80-відсоткове рішення, яке працює 90% часу, ніж швейцарський армійський ніж, який може розв’язати (або не розв’язати) всі мої проблеми у середовищі великомасштабних бойових дій, який не можна швидко замінити і який неймовірно дорогий в обслуговуванні".

Використання "Джеронімо" бомбардування з безпілотників може бути настільки ефективним, що інші підрозділи іноді думають, що їх обманюють. В одному випадку безпілотний бомбардувальник TS-M800 захопив і атакував ціль за 45 секунд. Швидкість стала можливою частково завдяки тому, що пліч-о-пліч працювали оператор безпілотника, офіцер-розвідник і унтерофіцер артилерії.

Але військові, з якими стикається "Джеронімо", вчаться протидіяти. Підрозділи Третьої піхотної дивізії випробовують пристрій, який імітує електромагнітну сигнатуру командного пункту роти чи батальйону. В одному з боїв сили "Джеронімо" зібралися для штурму армійського підрозділу. Коли солдати просувалися вперед, їхня потенційна здобич стежила за ними за допомогою маленьких безпілотників і вступала в бій усією міццю, від мінометів до артилерії. Ймовірно, що команду спочатку помітили та ідентифікували за допомогою електромагнітних датчиків.

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