Кредит на сонячні та вітрові електростанції в Україні: "ПриватБанк" назвав умови отримання

Кошти у розмірі до 480 000 грн на встановлення альтернативних джерел енергії в Україні зможуть отримати не всі, є вимоги до віку, доходів та навіть майна позичальників.

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У червні Кабінет міністрів затвердив порядок надання фінансової допомоги на встановлення сонячних та вітрових електростанцій у власних домогосподарствах. Тепер же "ПриватБанк" на офіційному сайті розкрив, хто і на яких умовах може отримати пільгові кредити за державною програмою.

Кредит на сонячні та вітрові станції: головні умови

Банк пропонує мінімальну суму кредиту у 100 000 грн, а максимальну — 480 000 грн. Гроші можна отримати на строк від 12 до 60 місяців під 0% річних з урахуванням компенсації від держави, але доведеться сплатити перший внесок у розмірі 10% від вартості обладнання, а також разову комісію у розмірі 1,5% від суми кредиту. Гасити його доведеться за схемою ануїтету, тобто послідовно виплачувати певну суму через однакові проміжки часу.

Хто може отримати кредит на сонячні та вітрові станції

Позичальник повинен мати домогосподарство з об’єктом нерухомості, загальна площа якого не перевищує 250 квадратних метрів без урахування земельних ділянок. У нього також має бути особистий рахунок постачальника електроенергії.

Кредит Фото: pexels.com

Для отримання кредиту розмір середньомісячного сукупного грошового доходу позичальника та його дружини або чоловіка за останні шість місяців не мають перевищувати десятикратний розмір офіційної середньої заробітної плати на місяць в Україні.

За даними Державної служби статистики, у першому кварталі 2024 року вона склала 18 903 грн. Тобто людина має за пів року заробити менш як 189 030 грн або менш як 31 505 грн на місяць протягом цього періоду.

Є також вимога до віку. Кредит можуть видати клієнтам від 21 року, при цьому на дату завершення строку виплат їх вік не має перевищувати 70 років.

Скільки доведеться платити

"ПриватБанк" розмістив на сайті калькулятор, який дозволяє порахувати основні показники. Якщо брати мінімальну суму 100 000 грн і на мінімальний строк 12 місяців, то сума кредиту складе 112 843 грн, однак 25,72% річних сплатить держава. Клієнтові залишається лише покрити разову комісію у 1500 грн.

Якщо ж брати найбільшу суму, 480 000 грн, на максимальний строк 60 місяців, то загальна вартість зростає до 161 526 грн, але комісія не змінюється.

Раніше заступник голови правління Української Вітроенергетичної Асоціації (УВЕА) Микола Савчук розповів Фокусу, чи варто купувати сонячно-вітрові станції у кредит. За його словами, електроенергія буде тільки дорожчати, тому українцям не завадять альтернативні джерела енергії, особливо під час відключень світла через обстріли ЗС РФ.