Випущено смартфон, що світиться в темряві, накладом усього в 1000 екземплярів (відео, фото)

Компанія Nothing випустить смартфон Phone 2A Plus Community Edition. Він буде світитися в темряві. Про це пише The Verge.

Nothing не анонсувала нову версію свого Phone 2A Plus з індивідуальним світловим у темряві дизайном і упаковкою, створеною частково деякими з "найталановитіших послідовників" компанії. Phone 2A Plus Community Edition є результатом конкурсу, проведеного компанією, що спонукає свою спільноту "створити смартфон власної уяви".

телефон Нічого Телефон

Phone 2A Plus Community Edition буде доступний для покупки з 12 листопада 2024 року на веб-сайті Nothing за 399 доларів, але обмежений лише 1000 одиницями. Функціональність телефону, включно з трьома світловими смугами навколо задніх камер, не змінилася. Але задня частина тепер тонована зеленим фосфоресціювальним матеріалом, який буде "випромінювати м'яке світіння в темряві" протягом декількох годин, каже Nothing, вимагаючи для зарядки тільки денного світла.

Натхненні апаратним забезпеченням оригінального телефону, дизайнери Nothing використали поєднання інструментів дизайну та ШІ для створення нового набору з шести відповідних шпалер під назвою "Connected Collection", що постачатиметься разом із Phone 2A Plus Community Edition.

телефон Нічого Телефон

Хоча це перша спроба Nothing залучити свою спільноту до участі в розробці обладнання, проєкт нагадує співпрацю CMF (дочірнього бренду Nothing) і Bambu Lab, яка заохочувала користувачів CMF Phone 1 розробляти надруковані на 3D-принтері аксесуари та пристосування, які можна було б прикріпити до задньої панелі цього телефону.

