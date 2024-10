Создан светящийся в темноте смартфон тиражом всего в 1000 экземпляров (видео, фото)

Phone 2A Plus Community Edition будет доступен для покупки с 12 ноября 2024 года на веб-сайте Nothing за 399 долларов.

Компания Nothing выпустит смартфон Phone 2A Plus Community Edition. Он будет светиться в темноте. Об этом пишет The Verge.

Nothing не анонсировала новую версию своего Phone 2A Plus с индивидуальным светящимся в темноте дизайном и упаковкой, созданной частично некоторыми из "самых талантливых последователей" компании. Phone 2A Plus Community Edition является результатом конкурса, проведенного компанией, побуждающего свое сообщество "создать смартфон собственного воображения".

Phone 2A Plus Community Edition будет доступен для покупки с 12 ноября 2024 года на веб-сайте Nothing за 399 долларов, но ограничен всего 1000 единицами. Функциональность телефона, включая три световые полосы вокруг задних камер, не изменилась. Но задняя часть теперь тонирована зеленым фосфоресцирующим материалом, который будет "излучать мягкое свечение в темноте" в течение нескольких часов, говорит Nothing, требуя для зарядки только дневного света.

Вдохновленные аппаратным обеспечением оригинального телефона, дизайнеры Nothing использовали сочетание инструментов дизайна и ИИ для создания нового набора из шести соответствующих обоев под названием "Connected Collection", который будет поставляться вместе с Phone 2A Plus Community Edition.

Хотя это первая попытка Nothing привлечь свое сообщество к участию в разработке оборудования, проект напоминает сотрудничество CMF (дочернего бренда Nothing) и Bambu Lab, которое поощряло пользователей CMF Phone 1 разрабатывать напечатанные на 3D-принтере аксессуары и приспособления, которые можно было бы прикрепить к задней панели этого телефона.

