Дефіцит енергопостачання в Україні становить 30%, - "Укренерго"

Насамперед живлення повертають на об'єкти критичної інфраструктури у всіх областях. Ремонтні роботи ведуться цілодобово, проте темпи відновлення невисокі через погодні умови.

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Після блекауту стан енергетичної системи в Україні поступово нормалізується. У НЕК "Укренерго" повідомили, що станом на 11:00 25 листопада виробники електроенергії забезпечили понад 70% потреб споживання в країні. Насамперед електрика подається на об'єкти критичної інфраструктури в областях – у пріоритеті котельні, газорозподільні станції, водоканали, очисні споруди, а також громадський транспорт.

В "Укренерго" також повідомили, що до роботи повертаються і атомні станції, зокрема, і Запорізька АЕС.

"Незважаючи на отримані після ракетного обстрілу пошкодження, працюють тепло- та гідроелектростанції, теплоелектроцентралі, підключилася до роботи частина "зеленої" генерації", — йдеться в повідомленні.

Повертають електропостачання і побутовим споживачам. Темпи відновлення на жаль не надто високі, оскільки ремонтні роботи ускладнені погодними умовами — швидкому відновленню заважають сильний вітер, мінусова температура вночі та зледеніння. Проте бригади "Укренерго" разом зі співробітниками обленерго працюють цілодобово, ліквідуючи ушкодження.

Водночас наголошується, що дефіцит електроенергії в енергосистемі зберігається — це приблизно 30% загального обсягу споживання. У зв'язку з цим у всіх регіонах України запроваджено і планові, й аварійні графіки обмеження споживання.

"Просимо українців пам'ятати, якщо в будинку немає світла, отже, саме в цей момент працюють ремонтники", — пояснили в "Укренерго".

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Блекаут в Україні: що відбувається з енергетикою в регіонах на другий день після обстрілів

Раніше повідомлялося, що українська енергосистема 23 листопада пройшла найважчий період. За словами голови правління компанії "Укренерго" Володимира Кудрицького, аварійні обмеження електрики триватимуть доти, доки АЕС не вийдуть на свої звичайні потужності.

Після масованого ракетного удару 23 листопада в Україні призупинили роботу дві атомні станції, що спричинило дефіцит генерації електроенергії. За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, увечері 24 листопада атомні станції мають поступово повертатись до роботи.