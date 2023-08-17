Боргів стало більше: підвищення тарифів на електроенергію не досягло мети, — Герус

За словами голови профільного комітету Ради, однією з основних причин цієї проблеми є фінансові труднощі у сфері водопостачання, де витрати на електроенергію становлять значну частину витрат виробництва.

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Збільшення тарифів на електроенергію не призвело до досягнення задуманих результатів щодо поліпшення фінансової стійкості енергетичного сектора. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає БізнесЦензор.

Згідно з його заявою, минуло майже два місяці з моменту введення нових тарифів і цін, і значного поліпшення в галузі виплат і рівня заборгованості не спостерігається.

"Рішення щодо тарифів і прайс-кепів були для того, щоб наповнити ліквідність ринку, щоб усі платили за спожиту електроенергію і щоб рівень боргів зменшився. У результаті минуло майже два місяці, а покращення рівня платежів, на жаль, не спостерігається. І це дуже погано, тому що тоді постає питання: заради чого все це робилося, коли ліквідність на енергоринку не покращилася щодо того, що було до підвищення тарифів?" — сказав Герус.

Також він підкреслив, що однією з основних причин цієї проблеми є фінансові труднощі у сфері водопостачання, де витрати на електроенергію становлять значну частину витрат виробництва. Неможливість повної оплати електроенергії зумовлена недостатніми тарифами на надані послуги водоканалами.

Герус заявив, що ситуація з боргами стосується не тільки водоканалів, а й сфери енергетики, і навіть зазначив, що Укренерго почало накопичувати борги перед генерувальними компаніями на ринку через несплату платежів від контрагентів.

Ще одним фактором, який згадав Герус, є недостатні внески від НАЕК "Енергоатом", які компанія зобов'язана вносити відповідно до особливих зобов'язань щодо забезпечення енергією населення. Це також впливає на накопичення боргів на ринку електроенергії.

Нагадуємо, Нацбанк опублікував прогнози щодо рівня інфляції в Україні та розповів про один зі способів її сповільнити. Зокрема, чиновники вказали на можливий мораторій на зростання тарифів на комунальні послуги до 2025 року.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про розмір фінансування Сил оборони України. За словами глави уряду, переважна більшість витрат покривається грошима українців.