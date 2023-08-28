Пенсії в Україні: хто отримає додаткову виплату 4200 грн

Громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною, отримують надбавку до пенсії, розміром від 480 до 4200 грн залежно від категорії.

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У Пенсійному фонді пояснили, хто отримає надбавку до пенсії у 2023 році. Ідеться про громадян, які мають особливі заслуги перед Україною. Про це ідеться у дописі Facebook Головного управління фонду у Вінницькій області.

У дописі вказано, що надбавка виплачуватиметься на основі двох Законів України: "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" та "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років". В обидва документи внесено правки відповідно до Закону від 29 травня 2023 року, який врегулював захист борців за незалежність України у 20-ому столітті.

Пенсії в Україні 2023: хто отримає надбавку

Починаючи з 1 липня, вступили в дію статті, які надають право на надбавку до пенсії громадянам, які відповідають наступним вимогам:

громадян визнано борцями за незалежність України у 20 ст.;

громадян ув'язнив (піддав репресіям) комуністичний режим через політичні або релігійні переконання.

Такі громадяни отримають надбавку до пенсії у розмірі 4200 грн. Починаючи з 1 березня 2024 року, ця надбавка буде індексуватись.

Надбавка до пенсії за особливі заслуги: як оформлюється

У Пенсійному фонді оприлюднили деталі процедури оформлення надбавки до пенсії за особливі заслуги. Зокрема, гроші нарахують

з дня звернення щодо надбавки;

з дня набуття права над надбавку, якщо звернення відбулось у наступний проміжок часу — не пізніше, ніж за 12 місяців після звернення, але не раніше 1 липня 2023 року.

Підстава для встановлення пенсії за особливі заслуги — довідка від Регіональної комісії обласної державної адміністрації, що підтверджує статус громадянина.

Надбавка до пенсії іншим категоріям: кого стосується і який розмір

Низка інших категорій громадян також мають право на надбавку до пенсії.

Які категорії громадян мають право на надбавку 35-40%:

герої України;

громадяни, які отримали орден Небесної сотні;

громадяни, які мають чотири і більше ордени України;

громадяни, які за часів незалежності України отримали звання "народний";

матері, які народили п'ять і більше дітей.

Розмір набавки — 35-40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Зазначимо, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб у 2023 році дорівнює 2093 грн. Отже, розмір надбавки до пенсії у 2023 році — від 732 до 837 грн.

Які категорії громадян мають право на надбавку 23-35%:

ветерани війни, які після проголошення незалежності отримали орден "За особисту мужність";

переможці олімпійських та параолімпійських ігор, чемпіонату світу серед глухих, чемпіони та рекордсмени світу та Європи;

космонавти, які побували у космосі;

члени льотно-випробувальних екіпажів літаків;

громадяни, які отримали звання "заслуженого", отримали державну премію або нагороджені одним з орденів України.

Розмір набавки — 23-35% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Отже, у 2023 році громадян отримуватимуть надбавку від 481 до 732 грн.

Чи є надбавка за радянські звання?

Пресслужба ГУ Пенсійного фонду у Вінницькій області також уточнила, хто втратив право на призначення пенсії за особливі заслуги:

мають радянські звання та ордени;

були народними депутатами;

чотири і більше разів були депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних міських рад.

Втім наголошується: якщо пенсії були призначені до 1 липня 2023 року, то вони не скасовуються.

Надбавка до пенсії - пояснення Пенсійного фонду Фото: Пенсійний фонд

Нагадуємо, в Україні проведуть перерахунок пенсій на 2024 рік. Деякі громадяни отримають підвищення виплат на 2600 грн. Щоб отримати такий перерахунок, потрібно надати до Пенсійного фонду довідку про зарплату, отриману до 2000 року: у ПФУ пояснили деталі процедури.