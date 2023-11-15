Пенсія в Україні: як українцям самостійно розрахувати розмір виплат (відео)

Пенсійний калькулятор показує орієнтовний розмір майбутніх виплат, опираючись на прогноз інфляції та середньої зарплати, пояснили у Пенсійному фонді. Також можна дізнатись, скільки потрібно працювати, щоб вийти на заслужений відпочинок.

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Українці та українки можуть самостійно дізнатись, яку пенсію будуть отримувати у майбутньому. Для цього Пенсійний фонд України створив спеціальний онлайн-калькулятор на порталі електронних послуг. Про те, як скористатись цим калькулятором, представники фонду розповіли у прямому ефірі Всеукраїнського телемарафону.

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У Пенсійному фонді пояснили, що послуга дає можливість оцінити лише орієнтовний розмір пенсії за віком. Розрахунки ґрунтуються на даних про пенсійний страховий стаж та заробітну плату, які є у базі порталу. Якщо громадянин помітив, що якихось даних не вистачає, то може додати необхідну інформацію.

Вказується, що під час розрахунку майбутньої пенсії використовують два припущення. По-перше, орієнтовно визначають можливий розмір середньої заробітної плати, яка буде у рік виходу людини на пенсію. По-друге, орієнтовно оцінюють рівень інфляції. Тому, наголосив представник ПФУ, усі розрахунки — приблизні. Однак, чим коротший термін до виходу на пенсію за віком, тим розрахунки будуть ближчими до реальності.

"Саме тому розрахунок розміру пенсії в короткостроковій перспективі буде більш точним", — пролунало у прямому ефірі.

Пенсійний калькулятор — як користуватись

Щоб скористатись пенсійним калькулятором, потрібно завітати на портал електронних послуг Пенсійного фонду. Пройшовши авторизацію, можна отримати доступ до сервісів порталу, серед яких — інструмент для оцінки майбутніх виплат.

Перший крок — авторизація на порталі. Авторизуватись можна кількома способами: за кваліфікованим електронним підписом (КЕП), за токеном, за допомогою Дія.Підпис, за id.gov.ua, за логіном, за електронним пенсійним посвідченням (ЕПП). Якщо людина раніше не була на порталі, то потрібно спершу зареєструватись.

Портал електронних послуг ПФУ - як увійти Фото: Скриншот Портал електронних послуг ПФУ - як зареєструватись Фото: Скриншот

Після цього варто перевірити, чи правильно вказані дані, які є у реєстрах ПФУ. Далі можна перейти до пенсійного калькулятора, обравши спосіб розрахунку: або за даними, які введе користувач, або за наявним стажем.

Наступний крок — вказати дату звернення і, за потреби, додати інформацію про стаж до 1 січня 2004 року. Після натискання кнопки "Зберегти та розрахувати" на екрані покажуть орієнтовний розмір пенсійних витрат.

Пенсійний калькулятор також можна надати додаткову інформацію: показати існуючий страховий стаж, визначити вік виходу на пенсію з врахуванням наявного стажу.

Пенсійний калькулятор - алгоритм використання Фото: ПФУ

Наочно побачити, як скористатись пенсійним калькулятором, можна проглянути відеоінструкцію, створену ПФУ.

Зазначимо, у Пенсійному фонді раніше розповіли про те, що робити українцям, якщо не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію. Вказали, що у такому випадку можна докупити роки, сплативши певну суму коштів. Також нагадали, що пенсіонерам потрібно пройти ідентифікацію для продовження виплат. При цьому якщо людина не може особисто прийти до банку, де отримує гроші, то може підтвердити свою особу за допомогою відеозв'язку.

Нагадуємо, деякі категорії громадян України при виході на пенсію можуть отримати виплати у десятикратному розмірі. Крім того, деякі люди мають право на мінімальні пенсійні виплати у розмірі не менш як 13 тис. грн.