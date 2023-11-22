Залишитися без платіжної картки: коли банки можуть розірвати договір з фізичною особою

Згідно із законодавством, банк може в односторонньому порядку розірвати договір із клієнтом. Серед причин – підозра у відмиванні доходів, порушення умов договору, операції з високим рівнем ризику.

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Банки, відповідно до Додатку 19 до Постанови Національного банку України №65 про фінансовий моніторинг, для оцінки потенційного клієнта керуються критеріями ризику за типом клієнтів. Одним із основних критеріїв є діяльність клієнта та розмір його доходів (активів) які повинні бути підтверджені відповідно до законодавства та оподатковуватись згідно з порядком Податкового кодексу України. Про це Фокусу розповів Нікіта Муренко керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери".

"Дотримання особою правил оподаткування та наявність в неї підтвердження джерела походження таких грошових коштів виключає випадку розірвання банком з особою ділових фінансових відносин", — пояснив експерт.

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Фактично, у ситуації, коли банк не розуміє джерел походження коштів, які надходять на рахунок клієнта, то такий клієнт отримує високий рівень ризику. Внаслідок чого банк може в односторонньому порядку розірвати договір та закрити рахунки фізособи.

Якими є законні підстави для розірвання банком договору:

порушення умов договору;

порушення вимог законодавства в сфері підприємницької діяльності;

порушення Податкового кодексу;

відсутність підтвердження джерела походження грошових коштів;

підозрілі фінансові операції;

підозра в легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

підозра у фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення.

Загалом критерії для визначенні рівня ризику клієнта та/або операції визначені в Наказі Міністерства фінансів України №465 від 28.12.2022 року та у відповідних внутрішніх документах банку з питань фінмоніторингу.

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"За загальним правилом, згідно із законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", банки можуть здійснювати перевірки щодо операцій понад 400 тис. грн. Але банки можуть встановлювати на рівні внутрішніх документів з фінансового моніторингу іншу суму для обов’язкового фінмоніторингу (меншу за 400 тис. грн), а також додаткові вимоги та умови щодо окремих видів операцій – українські банки часто визначають саме операції із зарахування коштів від певних видів платників (зокрема, криптобіржі, посередники та площадки), як ризикові, та проводять по ним додаткові перевірки, за результатами яких можуть прийняти рішення про блокування операції або ж навіть рахунка клієнта", — пояснив Олександр Руденко, адвокат, радник юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Юристи також зазначають, що загалом підстави для розірвання договорів банків з клієнтами вказуються у договорах банківського обслуговування. "Найчастіше — це фінансування тероризму, несплата податків, торгівля людьми, наркоторгівля та ін. Зараз отримання грошових коштів на суму більше 100 тисяч гривень протягом одного місяця на картку фізичної особи є потенційно небезпечним з точки зору фінансово моніторингу", — зауважив Микола Максимов, адвокат ЮК "RIYAKO&PARTNERS"

Нагадаємо, у червні цього року Нацбанк врегулював деякі питання, які стосувалися застосування ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів — політично значущих осіб. Раніше вони мали лише рекомендаційний характер у листах міжнародних інституцій.

Також повідомлялося, що Національний банк України (НБУ) оголосив про нові вимоги до здійснення банками фінансового моніторингу. Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів із фінансового моніторингу та створять умови для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансування тероризму й іншої незаконної діяльності.