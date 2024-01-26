Надбавки до пенсії по 50 гривень відійдуть у минуле: експертка розповіла про реформу

В Україні нараховується близько сотні різних надбавок і доплат до пенсії. При чому розмір деяких зовсім мізерний. Це створює проблеми для багатьох учасників пенсійних відносин.

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Аби збільшити розмір своєї пенсії, українці на заслуженому відпочинку можуть оформити надбавки. Про це пише Фокус у новій статті "До 4,5 тисяч гривень: які надбавки до пенсії можна оформити у 2024 році".

"Різних надбавок і доплат насправді 96 різних видів. Є по 100 грн, по 50 грн. Це ускладнює розрахунок пенсії, складно для адміністрування, для контролю, а також і для розуміння самих пенсіонерів", — сказала Фокусу провідна експертка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій.

Пенсіонери, які досягли 70-річчя, отримують до пенсії 300 гривень Фото: УНІАН

Серед найпопулярніших надбавок такі:

"Вікові". Їх отримують пенсіонери по досягненні певного вікового порогу. Так, 70-річні отримують плюс 300 грн; 80-річні — плюс 456 грн, а ті, кому більше 80 років, мають надбавку 570 грн до пенсії.

Їх отримують пенсіонери по досягненні певного вікового порогу. Так, 70-річні отримують плюс 300 грн; 80-річні — плюс 456 грн, а ті, кому більше 80 років, мають надбавку 570 грн до пенсії. Надбавка за дітей, що перебувають на утриманні. Її нараховують непрацюючим пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років. Доплата складає по 150 гривень на кожну дитину.

Її нараховують непрацюючим пенсіонерам, на утриманні яких є діти віком до 18 років. Доплата складає по 150 гривень на кожну дитину. За донорство. 10% від прожиткового мінімуму (з 1 січня 2024-го це 292 грн) до пенсії можуть отримати українці, які мають звання Почесного донора України.

10% від прожиткового мінімуму (з 1 січня 2024-го це 292 грн) до пенсії можуть отримати українці, які мають звання Почесного донора України. На догляд. Таку надбавку можуть оформити одинокі пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок за віком чи за вислугу років і які потребують постійного стороннього догляду. Її розмір 50 гривень.

Таку надбавку можуть оформити одинокі пенсіонери, які вийшли на заслужений відпочинок за віком чи за вислугу років і які потребують постійного стороннього догляду. Її розмір 50 гривень. Доплата за особливі заслуги перед Україною. Розмір такої надбавки залежить від категорії отримувача. Так, особам, яких визнали борцями за незалежність України у ХХ столітті, доплата складає 4200 гривень. На доплату 826 грн — 944,4 грн можуть розраховувати особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні та ті, хто відзначений почесним званням "народний". Плюс 543 грн — 826,35 грн до пенсії отримують ветерани війни, які після проголошення незалежності України були нагороджені орденом за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Розмір такої надбавки залежить від категорії отримувача. Так, особам, яких визнали борцями за незалежність України у ХХ столітті, доплата складає 4200 гривень. На доплату 826 грн — 944,4 грн можуть розраховувати особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні та ті, хто відзначений почесним званням "народний". Плюс 543 грн — 826,35 грн до пенсії отримують ветерани війни, які після проголошення незалежності України були нагороджені орденом за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Доплата від ООН. У 2023-му пенсіонери в Україні отримували додаткові виплати, які розраховувалися як різниця між 3250 грн та пенсією, але не менше 100 грн. Друга хвиля програми буде націлена на пенсіонерів з інвалідністю.

Деякі надбавки запроваджувалися під час індексацій минулих років, аби дотягнути пенсії до певного рівня

Перераховані надбавки — далеко не повний перелік, що не є добре. На думку Олександри Бетлій, уряду потрібно реформувати систему надбавок. "Є надбавки, доплати, які запроваджувалися під час індексацій минулих років. Наприклад, якщо в когось підвищується пенсія при індексації менше, ніж на 50 грн, то доплачували йому. Воно все тягнеться і в окремих людей пенсія складається з розрахункової, за формулою, а потім купа різних доплат. А статистики бракує — є дані, скільки людей отримує ту чи ту доплату, але ця кількість може дублюватися. Тобто одна й та ж людина може отримувати п’ять і більше видів доплат і надбавок. Це треба змінювати", — переконана експертка.

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Отримати більше: чи можуть пенсіонери вплинути на розмір своєї пенсії

Нагадаємо, українцям, які проживали чи працювали на територіях радіоактивного забруднення, можуть призначити пенсії зі зменшенням пенсійного віку на 1-13 років. Мінімальна пенсія учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність, становитиме 8025,73 грн.

Також Фокус писав, що в Україні налічується 10,5 млн пенсіонерів. Середня пенсія становить 5,4 тис. грн. При цьому є пенсіонери, які отримують майже 100 тисяч на місяць.