Доки Макрон заявляє про війська в Україну: Франція наростила закупівлі газу з РФ, — ЗМІ

Щонайменше дев'ять країн ЄС й надалі купують російський СПГ, але саме Париж очолив список за абсолютними обсягами імпорту в 2024 році, стверджують журналісти.

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За перші три місяці 2024 року Франція більше за інші європейські держави наростила закупівлю російського газу. Про це повідомляє Politico.

Постачання російського зрідженого природного газу до Франції зросли більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС, порівняно з минулим роком. Країна, як йдеться у повідомленні, непомітно збільшує виплати за газ РФ, у той час, як президент Емманюель Макрон "голосно позиціонує себе як один із найстійкіших захисників України".

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Париж за цей період, як інформує видання, уже заплатив Москві за скраплений природний газ понад 600 млн євро. У Франції заявили, що закупівлі газу потрібні для забезпечення домогосподарств по всій Європі.

Критики заявляють, що Париж міг би зробити значно більше для скорочення закупівель ЄС, пов'язуючи французьку "бездіяльність" з опором її національної енергетичної компанії TotalEnergies. Країна наполягає на тому, що її придбання газу необхідна для забезпечення надходження газу домогосподарствам по всій Європі та на тому, що вона укладена в довгостроковому договорі з Росією, від якої юридично важко відмовитися.

У всіх випадках імпорт викриває слабкі зусилля країн Євросоюзу придушити доходи Росії від викопного палива, які складають майже половину кремлівського бюджету, оскільки Москва знаходить все більш креативні способи обійти існуючі санкційні заходи.

Франція далеко не єдиний винуватець. Щонайменше дев'ять країн ЄС й надалі купують російський СПГ, свідчать дані про відвантаження. Водночас саме Париж очолив блок як за абсолютними обсягами імпорту в 2024 році — загалом 1,5 мільйона тонн — так і за збільшенням закупівель порівняно з тим же періодом минулого року.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Емманюель Макрон допустив відправку військ в Україну. Він сказав, що в цьому питанні "нічого не слід виключати". Після відповідної заяви низка європейських лідерів як підтримали ідею Макрона, так і розкритикували її.