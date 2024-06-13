Готель "Україна" і титанова шахта: Київ продає держактиви заради фінансування ЗСУ

Готель "Україна", конфіскований торговий центр Ocean Plaza, найбільшу в Європі компанію-виробника титану і ще 19 великих активів пустять із молотка, щоб закрити дефіцит у 4,6 млрд євро в оборонному бюджеті.

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Цього літа Україна виставить на аукціон державні компанії та низку інших активів у відчайдушній спробі зібрати кошти для підтримки опору російському вторгненню. Про це пише The Daily Mail.

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Готель "Україна", конфіскований торговий центр і найбільший у Європі виробник титану входять до списку з 19 великих активів, які виставлять на продаж, щоб закрити дефіцит у 4,6 млрд євро в оборонному бюджеті.

Київ сподівається отримати до кінця 2024 року 94 млн євро шляхом різкого зниження ціни.

"Бюджет у мінусі, — визнав в інтерв'ю журналістам заступник міністра економіки України Олексій Соболєв. — Нам потрібно знайти інші способи залучення коштів, щоб зберегти макроекономічну ситуацію стабільною, допомогти армії та виграти цю війну проти Росії".

До всього іншого, Київ сподівається внаслідок приватизації держактивів створити більше робочих місць і податкових надходжень, оскільки війна змушує багато підприємств закриватися.

Серед перелічених активів — торговий центр Ocean Plaza (контрольним пакетом акцій (66,65%) якого станом на початок війни володів російський підприємець Аркадій Ротенберг), Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК) та чотиризірковий готель "Україна" — 14-поверховий комплекс на майдані Незалежності в Києві.

З вікон готелю відкривається вид на площу, яка була центром політичного життя від початку руху за незалежність України з 1990 року. Та ж роль їй відводилася під час Помаранчевої революції 2004-го та Євромайдану 2013-2014 років.

Тепер готель виставлено на аукціон лише за 23 млн євро.

За даними The Times, заборгованість готелю становить близько 946 тис. євро через те, що туристичну індустрію України зруйнувало російське вторгнення.

За даними Visit Ukraine, податкові надходження в першому кварталі 2023 року порівняно з першим кварталом 2022-го скоротилися на 29%.

Київ сподівається, що закордонні інвестори зможуть побачити потенціал готелю і повернути йому колишню славу.

"Можливо, до назви готелю "Україна" буде додано назву відомої готельної мережі", — припускає Олександр Поліщук, представник Фонду держмайна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц навів підрахунки, згідно з якими для післявоєнного відновлення економіки буде потрібно 500 млрд доларів протягом десяти років.

За його словами, відправлення систем ППО зараз допоможе уникнути набагато більших витрат у майбутньому.

"Найкраще відновлення — це те, яке взагалі не знадобиться", — сказав він.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Німеччина поставить ще 100 ракет ППО Patriot у рамках ініціативи Данії, Нідерландів і Норвегії.

Також повідомлялося, що Італія надасть Україні новий пакет військової допомоги з акцентом на ППО.