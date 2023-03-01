Деруни по-американськи. Як приготувати класичний хашбраун

Хашбраун — той же дерун, тільки більше масла та крохмаля з борошном при приготуванні

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Хашбраун цілком можна називати деруном американською. В чому різниця? Для хашбрауна потрібні борошно, крохмаль та яйце. Крім того, хашбраун готують у фритюрі, тому необхідно більше масла та сильний вогонь. Ну а так, в принципі, той же дерун, тільки по-американськи. Щоправда, у Штатах їх сприймають більше як котлетки, аніж як оладки, але це вже нюанси. Готуємо їх так, як радять фахівці з ресурсу 1000.menu.

Деруни по-американськи — хашбраун

Інгредієнти (на 5 порцій)

картопля — 10;

сир твердий — 200 г;

яйця — 4;

масло вершкове — 4 ст. л. ;

борошно пшеничне — 1 ст. л. ;

сіль перець

Деруни по-американськи, або хашбрауни, готуються приблизно 40 хвилин.

Для початку чистимо картоплю — натираємо на дрібній тертці або подрібнюємо іншим доступним способом. За класикою взагалі бажано отримати соломку, але в принципі, це далеко не обов'язково. Подрібнену картоплю опускаємо в киплячу воду, помішуючи. Висипаємо в друшляк, даючи воді стекти. Викладаємо на паперовий рушник, віджимаємо.

Поміщаємо картоплю в миску, додаємо тертий сир, борошно, сіль та перець, перемішуємо. Яйця збиваємо в окремому посуді.

Розігріваємо сковороду з вершковим (обов'язково!) иаслом. Викладаємо сформовану в котлетку картоплю, поливаємо невеликою кількістю яєчної маси і смажимо з кожного боку по 6-8 хвилин на середньому вогні, періодично накриваючи кришкою сковороду, щоб хашбрауни пропеклися.

Наші деруни по-американськи готові! Їмо їх зі сметаною, ікрою, сирним соусом чи майонезом.