Італійська кухня. Рецепт картоплі зі смачною начинкою

Картопля, приготовлена за таким рецептом, відмінно підійде до вечері.

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Італійська кухня — це не лише піца та паста. Також там готують страви із картоплі. А якщо картоплю начинити сумішшю пряних трав і грибів, то вийде чудова страва до вечері. Подають його як гарнір до м'яса або риби. А можна доповнити його легким салатом зі свіжих овочів та обійтися без м'яса. Фокус розповість, як приготувати картоплю за цим рецептом.

Картопля по-італійськи

Інгредієнти:

8 великих картоплин;

2 яйця;

1 цибулина;

1 чайна ложка лимонного соку;

1 чайна ложка тертого імбиру;

1/2 чайної ложки гострого перцю;

2 зубчики часнику;

1 столова ложка розмарину;

50 г сушених грибів;

1/4 чайної ложки куркуми;

50 г волоських горіхів;

1/4 чайної ложки мускатного горіха;

100 г сметани;

сіль, олія для смаження.

Відваріть картоплю у підсоленій воді до м'якості, але не переваріть. Чистити його не треба. Просто ретельно вимийте. Остудіть і розріжте навпіл. Вийміть із кожної половинки серцевину, залишивши тонкий шар картоплі по краях. М'якуш подрібніть у блендері або тертці.

Замочіть сушені гриби у гарячій воді на 15 хвилин, потім відіжміть і дрібно наріжте. Цибулю та часник очистить і подрібніть. Горіхи подрібніть у блендері чи ножем.

У сковороді на олії обсмажте цибулю до золотистого кольору, додайте часник, імбир, перець, розмарин та гриби. Смажте на середньому вогні, помішуючи, приблизно 10 хвилин. Зніміть з вогню і дайте трохи охолонути.

У мисці збийте яйця з лимонним соком, куркумою, мускатним горіхом та сіллю. Додайте подрібнену серцевину картоплі, горіхи та сметану. Добре перемішайте.

Нагрійте духовку до 180 градусів. Викладіть половинки картоплі на деко, змащене олією або застелене папером для випічки. Начиніть кожну половинку одержаною сумішшю, злегка притискаючи ложкою. Поставте лист у духовку і запікайте близько 20 хвилин, поки начинка не стане золотистою. Зверху картопляні половинки можна присипати тертим сиром.

Готову картоплю подавайте гарячою або теплою з будь-яким соусом на ваш смак. До такої картоплі ідеально підійде маринована редиска.