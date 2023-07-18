Сезон консервації. Рецепт маринованого овочевого асорті на зиму
За цим рецептом овочі можна приготувати в скороварці.
Мариновані овочі в скороварці — це швидкий і простий літній рецепт приготування асорті з літніх овочів. Ним можна насолоджуватися цілий рік: як закускою до витриманих сирів і ковбасних виробів, як гарніром до вареного, гарячого або холодного м'яса; це також інгредієнт для салатів. Рецепт був опублікований на сайті Cucchiaio.
Мариноване овочеве асорті
Інгредієнти:
- 2 моркви;
- 4 невеликі цибулини;
- 1 стебло селери
- 4 суцвіття цвітної капусти;
- червоний перець;
- жовтий перець;
- 1 чайна ложка цукрового піску;
- 1 чайна ложка солі;
- 125 мл води;
- 125 мл оцту.
Щоб приготувати мариновані овочі в скороварці, очистить овочі, помийте та обсушіть. почніть з очищення овочів, їхнього миття та сушіння. Якщо цибулини великі — поріжте їх навпіл, як і інші овочі.
Налийте воду, оцет і цукор у скороварку. Додайте овочі. Закрийте кришкою і поставте на середній вогонь. Коли закипить, зменште вогонь і готуйте 3 хвилини.
Зніміть з вогню, відкрийте кришку і дістаньте овочі, швидко охолодивши їх у воді з льодом.
Тим часом зваріть маринад. Додайте сіль і розмішуйте, поки вона не розчиниться. Охолоджені овочі перекладіть у стерилізовані банки, залийте розсолом і герметично закрийте.
Покладіть чистий кухонний рушник на дно скороварки. Зверху поставте банку з маринованими овочами, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і стерилізуйте кип'ятінням на повільному вогні у відкритій каструлі 20 хвилин. Після закінчення цього часу вимкніть вогонь і дайте всьому охолонути. Дістаньте банку і переверніть її догори дном на робочій поверхні, поки вона не стане кімнатної температури. Зберігайте заготовку в темному і сухому місці.
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