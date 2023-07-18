Сезон консервації. Рецепт маринованого овочевого асорті на зиму

За цим рецептом овочі можна приготувати в скороварці.

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Мариновані овочі в скороварці — це швидкий і простий літній рецепт приготування асорті з літніх овочів. Ним можна насолоджуватися цілий рік: як закускою до витриманих сирів і ковбасних виробів, як гарніром до вареного, гарячого або холодного м'яса; це також інгредієнт для салатів. Рецепт був опублікований на сайті Cucchiaio.

Мариноване овочеве асорті

Інгредієнти:

2 моркви;

4 невеликі цибулини;

1 стебло селери

4 суцвіття цвітної капусти;

червоний перець;

жовтий перець;

1 чайна ложка цукрового піску;

1 чайна ложка солі;

125 мл води;

125 мл оцту.

Щоб приготувати мариновані овочі в скороварці, очистить овочі, помийте та обсушіть. почніть з очищення овочів, їхнього миття та сушіння. Якщо цибулини великі — поріжте їх навпіл, як і інші овочі.

Налийте воду, оцет і цукор у скороварку. Додайте овочі. Закрийте кришкою і поставте на середній вогонь. Коли закипить, зменште вогонь і готуйте 3 хвилини.

Зніміть з вогню, відкрийте кришку і дістаньте овочі, швидко охолодивши їх у воді з льодом.

Тим часом зваріть маринад. Додайте сіль і розмішуйте, поки вона не розчиниться. Охолоджені овочі перекладіть у стерилізовані банки, залийте розсолом і герметично закрийте.

Покладіть чистий кухонний рушник на дно скороварки. Зверху поставте банку з маринованими овочами, залийте холодною водою, доведіть до кипіння і стерилізуйте кип'ятінням на повільному вогні у відкритій каструлі 20 хвилин. Після закінчення цього часу вимкніть вогонь і дайте всьому охолонути. Дістаньте банку і переверніть її догори дном на робочій поверхні, поки вона не стане кімнатної температури. Зберігайте заготовку в темному і сухому місці.

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