Бюджетно та смачно: рецепт класичного манника

За бажання в манник можна додати родзинки.

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Манник — мабуть, одна з найпростіших страв, приготувати яку зможе навіть дитина, щоправда, під чуйним керівництвом дорослих. Завдяки бюджетним інгредієнтам він абсолютно доступний, але водночас дуже смачний. Пропонуємо приготувати його за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня".

Манник

Інгредієнти:

яйця курячі — 3 шт.;

цукор — 1 склянка;

кефір (або сметана) — 1 склянка;

крупа манна — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

сода — 1 ч. л.;

масло вершкове (або маргарин) — 100 г.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці яйця змішати з цукром, збивати близько 10 хвилин, поки вийде повітряна маса. У цю суміш влити кефір або сметану, все добре перемішати. Всипати манку та просіяне із содою борошно. Акуратно розмішати, щоб не було грудочок.

У цю ж масу влити розтоплене та попередньо охолоджене масло. Охолоджене для того, щоб яйця не згорнулися. Усе перемішати й залишити на 10 хвилин, щоб манка розбухла.

Форму для випікання змастити вершковим маслом, перелити в неї тісто й поставити в попередньо розігріту до 200 градусів духовку. Випікати близько 30 хвилин до рум'яної скоринки.

Готовий манник розрізати на шматочки та подавати, присипавши цукровою пудрою або поливши ягідним соусом.

Раніше Фокус писав, як приготувати горіховий кекс усього за 30 хвилин.