Чудові профітролі з сирно-кокосовим кремом: красива закуска до святкового столу

Десерт чи закуска? Ваші гості не здогадаються, доки не скуштують цю страву, неповторний смак якої створюють кокосовий лікер і дует маскарпоне та пармезану.

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Найніжніший сирний крем з нотами кокоса всередині пишних профітролів з вершковим смаком — це чудове поєднання. Прекрасна закуска, яка вразить ваших гостей вишуканим смаком і святковим виглядом. Про те, як приготувати закусочні профітролі, розповів сайт Smachno.Ua.

Інгредієнти

Для тіста:

борошно — 125 г;

вода — 250 мл;

масло вершкове — 80 г;

яйця — 4 шт;

цукор — 0,5 ч.л;

сіль — 0,5 ч.л.

Для крему:

маскарпоне — 250 г;

білки — 3 шт;

сир твердий тертий (найкраще пармезан) — 30 г;

стружка кокосова — 30 г;

лікер кокосовий — 30 г;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком.

Для декору:

стружка кокосова — 2 ст.л.

Приготування

Крок 1

Кип'ятимо воду, додавши в неї цукор і сіль. Розтоплюємо в окропі вершкове масло. Всипаємо борошно і, постійно помішуючи, заварюємо тісто, поки воно не відставатиме від стінок каструлі.

Крок 2

Знімаємо тісто з вогню, охолоджуємо близько 5 хвилин і додаємо по одному яйця.

Крок 3

Застеляємо деко силіконовим килимком або пекарським папером і за допомогою ложки викладаємо на нього невеликі кульки тіста.

Крок 4

Випікаємо профітролі в духовці, розігрітій до 200 °С протягом 25-30 хвилин. У цей час у жодному разі не можна відкривати духовку, інакше тістечка опадуть і будуть безнадійно зіпсовані.

Крок 5

Збиваємо для крему білки з дрібкою солі до стійких піків. У маскарпоне додаємо натертий сир і кокосову стружку. Після цього вводимо лікер, сіль і перець. Дуже акуратно вмішуємо в сирну суміш збиті білки.

Крок 6

Профітролі за допомогою кондитерського мішка наповнюємо кремом і складаємо на тарілці гіркою, скріплюючи їх між собою сирним кремом. Подрібнюємо кокосову стружку і прикрашаємо нею піраміду тістечок.

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