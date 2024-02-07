Чи можна підсолодити каву без цукру: невеличка хитрість

Виявляється, за допомогою кориці можна підсолодити й інші продукти. Вона чудово поєднується з чаєм, несолодкими йогуртами, кашами та фруктовими салатами.

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Мабуть, не всі в змозі пити каву без цукру, як радять дієтологи. Особливо це стосується тих кавоманів, які хворіють на цукровий діабет. Проте підсолодити каву, не додаючи в неї цукру, цілком можливо. До того ж таким чином, що це не зашкодить здоров'ю, як запевнили експерти сайта Ukr.Media.

Насправді вони розкрили просту хитрість — варто додати до кави меленої кориці. Саме ця пряна спеція надає гіркій каві приємного смаку, а також приносить багато користі для здоров'я.

До речі, за допомогою кориці можна підсолодити й інші продукти. Вона чудово поєднується із чаєм, несолодкими йогуртами, кашами та фруктовими салатами.

Кориця як вона є

Цю спецію з пряним ароматом можна додавати практично всюди. Крім приємного смаку та ніжного й одночасно пікантного аромату, ця спеція несе багато переваг для здоров’я.

Історична ботанічна батьківщина кориці – Шрі-Ланка. Cпеція походженням саме з цієї країни досі вважається еталоном якості. Отримують корицю із маленького вічнозеленого дерева цинамон. У сезон дощів з дерева знімають тонкі шари внутрішньої частини кори, подрібнюють її та сушать. Під час висихання смужки кори завиваються в трубочки й стають золотисто-коричневими. Ці палички потім перемелюють до стану борошна або ж використовують для приготування різних страв та напоїв.

Чим корисна кориця

Лікувальні властивості кориці відомі з давніх-давен. Ще кілька століть тому її застосовували для лікування різних захворювань. Насамперед кориця знижує ризик появи гіпертонії, підвищує загальний тонус організму, зміцнює імунітет, сприяє поліпшенню травлення, покращує кровообіг, має протизапальні та антисептичні властивості. Крім того, вчені вважають, що кориця поліпшує здатність організму реагувати на інсулін і нормалізує рівень цукру в крові.

Ароматна спеція має здатність стимулювати мозкову діяльність, допомагає в концентрації уваги, може поліпшити зорову пам’ять, є чудовою профілактикою для позбавлення головного болю та мігрені. Вона також зменшує больові відчуття під час менструації, корисна під час лікування ГРВІ та грипу. Лікувальна суміш з кориці з медом є одним із найбільш ефективних і смачних способів лікування простудних захворювань.

І досить важлива властивість — кориця містить антиоксиданти, що запобігають окислювальному стресу.

Кому не варто вживати корицю

При всіх очевидних перевагах корицю не рекомендується вживати людям, які мають підвищену чутливість до цієї спеції.

Крім того, кориця розріджує кров, тому вона протипоказана людям із низьким рівнем її згортання. Виключити спецію з раціону варто вагітним, оскільки вона провокує скорочення матки, що може призвести до викидня.

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Раніше Фокус писав про те, що кориця не тільки допомагає надати стравам вишуканого аромату, а й прибрати кілька сантиметрів у талії.