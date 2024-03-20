Як правильно зварити раків: рецепт від кулінарного блогера з Одеси (відео)

Щоб смак раків був насиченим і яскравим, необхідно правильно їх варити. Усе гранично просто, але смак вас здивує.

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Варені раки — найкраща закуска під пиво і просто смачна страва, яку люблять як дорослі, так і діти. Своїм перевіреним рецептом, як правильно варити раків, поділився відомий одеський кулінарний блогер Валерій Пономар. Якщо ви приготуєте їх так само, як він розповів, то відкриєте для себе абсолютно новий приголомшливий смак звичної страви.

Варені раки

Інгредієнти:

раки — 1 кг;

вода — 2,5 літра;

сіль — 2,5-3 ст. л;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

стебло селери — 1 шт

насіння кропу — дрібка;

гострий перець — 1 шт;

суміш спецій — 1 ст. л (запашний перець, лавровий лист, хмелі-сунелі).

Спосіб приготування:

Перед тим, як почати варити раків, необхідно їх добре вимити доти, доки вода стане прозорою. Можна використовувати зубну щітку, щоб добре відчистити бруд на черевці.

Видалити у раків кишечник. Для цього середній хвостовий плавник необхідно прокрутити в один, а потім у зворотний бік і витягнути нутрощі. Робити це потрібно перед самим варінням.

У киплячу вожу додати сіль і всі інші інгредієнти і дати покипіти 5-10 хвилин, після чого викласти туди ж раків і варити рівно п'ять хвилин.

Потім вимкнути вогонь, накрити посуд, у якому варилися раки, тарілкою за розміром, щоб вони були занурені в бульйон. Зверху накрити кришкою і залишити на 30 хвилин.

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