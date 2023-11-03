Боротьба з корупцією в Україні: експерт розповів, чому немає результатів тут і зараз

Міжнародні партнери хочуть бачити боротьбу з корупцією. Наразі тема антикорупційної боротьби набирає обертів, розповів експерт.

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Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що однією з найбільших проблем для українців на рівні з війною є питання корупції. Про це він повідомив у інтерв'ю Фокусу.

"Антикорупційна боротьба — це питання виживання будь-якої влади, а в наших умовах і держави загалом", — сказав Ігор Чаленко.

Він зазначив, що наразі тема антикорупційної боротьби в Україні набирає обертів. Зі слів експерта, ця тема розвивається по експоненті, це можна зрозуміти після аналізу інформаційного простору, тої кількості справ, які ведуть НАБУ, ДБР чи інші правоохоронні органи, чи по тому, наскільки активніше почали висвітлювати діяльність вищого антикорупційного суду.

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Чаленко наголосив, що всі хочуть результатів тут і зараз, проте потрібно розуміти, що необхідна певна динаміка, є інерція корупціонерів на різних щаблях, тоді як раніше вони були присутні при різних владах. Проте наразі видно різницю між тим, як було, і є зараз.

З його слів, міжнародні партнери також хочуть бачити конкретну боротьбу з корупцією, тому вони спонукали до створення антикорупційної вертикалі. У результаті чого наразі в Україні розробляють на національному рівні продовження цих реформ. Він заявив, що відбувається процес, і коли говорять про корупцію всередині Україні, то сьогодні немає фактажу.

Нагадаємо, 3 жовтня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що корупційні скандали не стануть на заваді для військової допомоги з боку Заходу. Він наголосив, що Україні потрібно стати сервісною державою, а не дозвільною.

5 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що корупційні скандали завдають репутаційної шкоди Україні, що може впливати на ухвалення рішень щодо постачання зброї Україні.