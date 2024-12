Кейт Міддлтон отримала особливий подарунок від короля Чарльза III до Різдва — відео

Між королем і принцесою Уельською склалися дуже теплі стосунки, а важка хвороба, яку діагностували в них із різницею в місяць, зблизила їх ще більше.

Король Чарльз III порадував свою невістку Кейт Міддлтон за кілька тижнів до Різдва, зробивши їй дуже зворушливий подарунок. Монарх, який не зміг бути присутнім на різдвяному концерті принцеси Уельської Together at Christmas у Вестмінстерському абатстві, люб'язно пожертвувавши безліч ялинок. Ними прикрасили собор перед заходом, пише Hello.

Ялинки з Віндзорського парку додали гостям концерту святкового настрою

Добрий жест короля був відзначений в ілюстрованому порядку служби, яку отримали гості. На його обкладинці зображено зворушливий малюнок Чарлі Маккесі. Він зобразив групу людей, яка, обійнявшись, іде по снігу до абатства. Картинку супроводжує напис: "Чим я допоміг?" "Ти був поруч зі мною, і це було всім".

"Із вдячністю Його Величності Королю за пожертвування різдвяних ялинок із Віндзорського парку для прикрашання Вестмінстерського абатства. Після служби ці дерева будуть передані в дар місцевій громаді", — йдеться всередині брошури.

Слова Чарльза перегукуються з темою різдвяної служби цього року, що була присвячена тим, хто "виявляв любов, доброту і співчуття до інших у своїх громадах" і "надихав, наставляв, втішав і наголошував, як любов об'єднує і зв'язує нас усіх".

Цього року ялинки зіграли особливу роль у службі, оскільки гостям була надана можливість повісити особливі послання на спеціально відведене "дерево доброти", встановлене зовні абатства. Молодший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма, принц Луї, написав особливо зворушливе послання, адресоване його бабусі й дідусеві, Керол і Майклу Міддлтонам:

"Спасибі бабусі й дідусю, за те, що вони грали зі мною в ігри".

Офіційна причина відсутності монаршого подружжя на концерті не була озвучена. Але, як відомо, король Чарльз продовжує лікування від раку, а королева Камілла скоротила кількість своїх публічних виходів через нещодавно перенесену пневмонію.

Серед інших відсутніх членів королівської сім'ї були принцеса Беатріс, принцеса Анна, леді Луїза і принц Едвард.

Раніше Фокус писав, що експерт з мови тіла сказала про стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма, а також розповідав, у чому вона була на різдвяному концерті.