Кейт Миддлтон получила особенный подарок от короля Чарльза III к Рождеству – видео

Между королем и принцессой Уэльской сложились очень теплые отношения, а тяжелая болезнь, которую диагностировали у них с разницей в месяц, сблизила их еще больше.

Король Чарльз III порадовал свою невестку Кейт Миддлтон за несколько недель до Рождества, сделав ей очень трогательный подарок. Монарх, который не смог присутствовать на рождественском концерте принцессы Уэльской Together at Christmas в Вестминстерском аббатстве, любезно пожертвовав множество елок. Ими украсили собор перед мероприятием, пишет Hello.

Елки из Виндзорского парка добавили гостям концерта праздничного настроения

Добрый жест короля был отмечен в иллюстрированном порядке службы, которую получили гости. На его обложке изображен трогательный рисунок Чарли Маккеси. Он изобразил группу людей, которая, обнявшись, идет по снегу к аббатству. Картинку сопровождает надпись: "Чем я помог?" "Ты был рядом со мной, и это было всем".

"С благодарностью Его Величеству Королю за пожертвование рождественских елок из Виндзорского парка для украшения Вестминстерского аббатства. После службы эти деревья будут переданы в дар местному сообществу", – говорится внутри брошюры.

Слова Чарльза перекликаются с темой рождественской службы этого года, которая была посвящена тем, кто "проявлял любовь, доброту и сочувствие к другим в своих общинах" и "вдохновлял, наставлял, утешал и подчеркивал, как любовь объединяет и связывает нас всех".

В этом году ели сыграли особую роль в службе, так как гостям была предоставлена ​​возможность повесить особые послания на специально отведенное "дерево доброты", установленное снаружи аббатства. Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принц Луи, написал особенно трогательное послание, адресованное его бабушке и дедушке, Кэрол и Майклу Миддлтонам:

"Спасибо бабушке и дедушке, за то, что они играли со мной в игры".

Официальная причина отсутствия монаршей четы на концерте не была озвучена. Но, как известно, король Чарльз продолжает лечение от рака, а королева Камилла сократила количество своих публичных выходов из-за недавно перенесенной пневмонии.

Среди других отсутствовавших членов королевской семьи были принцесса Беатрис, принцесса Анна, леди Луиза и принц Эдвард.

Ранее Фокус писал, что эксперт по языку тела сказала об отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также рассказывал, в чем она была на рождественском концерте.