Дочка британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона знялася для журналу Tatler у коригувальній білизні
Лара Джонсон заявила в інтерв'ю, що мати фігуру "пісочний годинник" знову модно.
Дочка британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона дебютувала як модель. 28-річна Лара з'явилася на сторінках журналу Tatler.
Для фотосесії Лара вдягла коригувальну білизну й в інтерв'ю розповіла, що нині, завдяки Кім Кардаш'ян, фігура "пісочний годинник" знову в моді. І сформувати її допоможе саме коригувальна білизна.
"Я не новачок у сфері використання коригувальної білизни, але розумію, що мені ще багато чому треба навчитися", — заявила Лара.
Вона з юних років була захоплена фешн-індустрією, хотіла стати журналісткою, а зараз займається письменницькою справою і працює телеведучою.
Лара — старша з чотирьох дітей Бориса Джонсона від його другої дружини Марини Віллер. Нагадаємо, британський прем'єр-міністр нещодавно одружився втретє.
Його обраницею стала Керрі Саймондс, членкиня консервативної партії і громадська діячка. Борис і Керрі довгий час зустрічалися таємно, потім розсекретили свої стосунки і Керрі народила сина, названого на честь лікарів, які лікували бойфренда від коронавірусу.
Через кілька місяців після народження Вілфреда Лоурі Ніколаса, пара уклала шлюб і Керрі офіційно стала дружиною прем'єр-міністра.
Фокус нещодавно зібрав всю наявну інформацію про Керрі, таємну, а потім явну кохану Джонсона.