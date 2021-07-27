Дочка британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона знялася для журналу Tatler у коригувальній білизні

Лара Джонсон заявила в інтерв'ю, що мати фігуру "пісочний годинник" знову модно.

Дочка британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона дебютувала як модель. 28-річна Лара з'явилася на сторінках журналу Tatler.

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Для фотосесії Лара вдягла коригувальну білизну й в інтерв'ю розповіла, що нині, завдяки Кім Кардаш'ян, фігура "пісочний годинник" знову в моді. І сформувати її допоможе саме коригувальна білизна.

"Я не новачок у сфері використання коригувальної білизни, але розумію, що мені ще багато чому треба навчитися", — заявила Лара.

[ + – ] Усі фото: Tatler

Вона з юних років була захоплена фешн-індустрією, хотіла стати журналісткою, а зараз займається письменницькою справою і працює телеведучою.

Лара — старша з чотирьох дітей Бориса Джонсона від його другої дружини Марини Віллер. Нагадаємо, британський прем'єр-міністр нещодавно одружився втретє.

Його обраницею стала Керрі Саймондс, членкиня консервативної партії і громадська діячка. Борис і Керрі довгий час зустрічалися таємно, потім розсекретили свої стосунки і Керрі народила сина, названого на честь лікарів, які лікували бойфренда від коронавірусу.

Через кілька місяців після народження Вілфреда Лоурі Ніколаса, пара уклала шлюб і Керрі офіційно стала дружиною прем'єр-міністра.

Фокус нещодавно зібрав всю наявну інформацію про Керрі, таємну, а потім явну кохану Джонсона.