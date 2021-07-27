Дочь британского премьер-министра Бориса Джонсона снялась для журнала Tatler в корректирующем белье
Лара Джонсон заявила в интервью, что иметь фигуру "песочные часы" снова модно
Дочь британского премьер-министра Бориса Джонсона дебютировала в качестве модели. 28-летняя Лара появилась на страницах журнала Tatler.
Для фотосессии Лара надела корректирующее белье и в интервью рассказала, что нынче, благодаря Ким Кардашьян, фигура "песочные часы" снова в моде. И сформировать ее поможет именно корректирующее белье.
"Я не новичок в сфере использования корректирующего белья, но понимаю, что мне еще многому нужно научиться", — заявила Лара.
Она с юных лет была увлечена фэшн-индустрией, хотела стать журналисткой, а сейчас занимается писательским делом и работает телеведущей.
Лара — старшая из четырех детей Бориса Джонсона от его второй жены Марины Уиллер. Напомним, британский премьер-министр недавно женился в третий раз.
Его избранницей стала Кэрри Саймондс, член консервативной партии и общественный деятель. Борис и Кэрри долгое время встречались тайно, потом рассекретили свои отношения и Кэрри родила сына, названного в честь врачей, которые лечили бойфренда от коронавируса.
Спустя несколько месяцев после рождения Уилфреда Лоури Николаса, пара заключила брак и Кэрри официально стала женой премьер-министра.
Фокус недавно собрал всю имеющуюся информацию о Кэрри, тайной, а потом явной возлюбленной Джонсона.