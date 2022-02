Ченнінг Татум розповів, куди зник із екранів і чому оголосив бойкот Marvel

За ці роки актор пережив закриття проєкту, на який покладав великі надії, втрату улюбленого собаки, розлучився та навіть знайшов нове кохання.

41-річний американський актор Ченнінг Татум зізнався, що після того, як його супергеройський проєкт "Гамбіт" було закрито, він перестав дивитися фільми Marvel, оголосивши студії бойкот. Про це знаменитість розповів у інтерв'ю Variety.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Декілька років актор не з'являвся на екранах, і тільки нещодавно стало відомо про його зйомки в картині "Загублене місто", де його партнеркою виявилася Сандра Баллок, а також про ще кілька проєктів за його участю.

За словами Татума, у 2015 році він зіткнувся із серйозним творчим вигоранням після того, як фільм "Сходження Юпітер" провалився в прокаті. Головну жіночу роль у ньому зіграла Міла Куніс. До акторського складу також увійшли Шон Бін, Едді Редмейн і Дуглас Бут.

[ + – ] Татум – герой нового номера журналу Variety Фото: Variety

"Сходження Юпітер" було кошмаром із самого початку. Це був побічний фільм. Усі ми були там протягом семи місяців, працюючи на межі. Це було просто важко", — зізнавався він.

Закриття "Гамбіта" лише посилило ситуацію та змусило Татума на кілька років піти з професії.

Над проєктом, у якому він мав зіграти головну роль, Ченнінг працював зі сценаристом і режисером Рідом Керолайном протягом чотирьох років. Ба більше, Татум розраховував, що зможе стати режисером картини, однак у Marvel його ентузіазму не поділяли.

"Студія дійсно не хотіла, щоб ми її режисували. Вони хотіли будь-кого, крім нас, по суті, тому що ми ніколи нічого не режисували", — заявив він.

Ченнінг був у захваті від сценарію:

"В описі його називали "яскравим". Гамбіт просто був найкрутішою людиною. У більшості супергероїв їхні вбрання утилітарні. У Бетмена є ремені. Гамбіт такий: "Ні, це л**но просто літає, братан! Минулого року це л**но йшло подіумом у Парижі". Він просто носить такі круті речі, бо любить моду".

[ + – ] Ченнінг Татум і його так і не зіграний герой Гамбіт Фото: Соцсети

Проте проєкт було закрито у 2019 році після злиття Disney і Fox.

"Коли "Гамбіт" закрили, я був по-справжньому травмований. Я вимкнув свою машину Marvel. Я не зміг подивитися жоден із фільмів. Я любив цього персонажа. Це було занадто сумно. Це було схоже на втрату друга, тому що я був так готовий зіграти його", – каже Татум.

У 2018 році актор зіштовхнувся з невдачею і в особистому житті. Він розлучився із 41-річною Дженною Деван, із якою має 8-річну доньку Еверлі. Пара познайомилася у фільмі "Крок вперед" у 2006 році й одружилася у 2009-му. Дженна подала на розлучення за пів року після того, як вони з Ченнінгом розійшлися, а всі формальності були закінчені в листопаді 2019 року.

[ + – ] Актор зі своєю дочкою Еверлі

У період, поки не знімався, Татум написав дитячу книгу The One and Only Sparkella ("Єдина та неповторна іскорка"), а також знайшов час, щоб ліпити та малювати.

[ + – ] Ченнінг Татум написав дитячу книгу

Окрім цього, Ченнінг займався розробкою шоу та фільмів зі своєю продюсерською компанією Free Association, яку він заснував разом із Рідом і Пітером Кірнаном.

Незабаром актор повернеться на великі екрани. Він зніметься d Лондоні у фільмі Стівена Содерберга "Останній танець Чарівного Майка", а вже 18 лютого d кінотеатрах запланована прем'єра фільму "Собака". У картині, що стала режисерським дебютом Татума, Ченнінг зіграв головного героя Бріггса. Сюжет розповідає про Бріггса nf собаку Лулу, якого він повинен відвезти Тихоокеанським узбережжям на похорон її дресирувальника.

[ + – ] Трейлери фильму "Собака"

На створення стрічки актора надихнув його улюблений собака Лулу, помісь пітбуля та катахули, який з'явився d Татума 2010-го. У 2018 році у нього діагностували пухлину, яка згодом дала метастази, і він помер у грудні того ж року після того, як він узяв його в останню подорож до його улюбленого місця — Біг-Сур, щоб помилуватися заходом сонця.

[ + – ] Татум і його собака Лулу

Актор тяжко переживав смерть Лулу, і лише в жовтні 2020 року представив підписникам нового члена сім'ї – голландську вівчарку Рукліна.

"Це новий член племені Татум. Познайомтеся з 12-тижневою голландською вівчаркою "Грач" (Rook) або "Руклін" (Rooklin)! Він буде головорізом. Після того, як я втратив свого Лулу, я не знав, коли і чи зможу завести ще одного собаку. Але він розшукав мене, і ми зустрілися поглядами, а потім сталося якесь тяжіння. він поводиться як маленький гі***ний "худі", тому що хлопчик іноді буває трохи диким. @goldcoastk9 @dogthefilm він буде сильним нападником", — написав він.

[ + – ] Новий вихованець Татума на прізвисько Руклін

Пригодницький фільм "Загублене місто", про який ішлося на початку матеріалу, має вийти на екрани в березні.

[ + – ] У "Загубленому місті" Татум знявся разом із Сандрою Баллок і Денієлом Редкліффом

Нагадаємо, зараз Ченнінг Татум зустрічається із Зої Кравіц, яку вже познайомив зі своєю дочкою.