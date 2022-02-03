Ченнінг Татум розповів, куди зник із екранів і чому оголосив бойкот Marvel
За ці роки актор пережив закриття проєкту, на який покладав великі надії, втрату улюбленого собаки, розлучився та навіть знайшов нове кохання.
41-річний американський актор Ченнінг Татум зізнався, що після того, як його супергеройський проєкт "Гамбіт" було закрито, він перестав дивитися фільми Marvel, оголосивши студії бойкот. Про це знаменитість розповів у інтерв'ю Variety.
Декілька років актор не з'являвся на екранах, і тільки нещодавно стало відомо про його зйомки в картині "Загублене місто", де його партнеркою виявилася Сандра Баллок, а також про ще кілька проєктів за його участю.
За словами Татума, у 2015 році він зіткнувся із серйозним творчим вигоранням після того, як фільм "Сходження Юпітер" провалився в прокаті. Головну жіночу роль у ньому зіграла Міла Куніс. До акторського складу також увійшли Шон Бін, Едді Редмейн і Дуглас Бут.
"Сходження Юпітер" було кошмаром із самого початку. Це був побічний фільм. Усі ми були там протягом семи місяців, працюючи на межі. Це було просто важко", — зізнавався він.
Закриття "Гамбіта" лише посилило ситуацію та змусило Татума на кілька років піти з професії.
Над проєктом, у якому він мав зіграти головну роль, Ченнінг працював зі сценаристом і режисером Рідом Керолайном протягом чотирьох років. Ба більше, Татум розраховував, що зможе стати режисером картини, однак у Marvel його ентузіазму не поділяли.
"Студія дійсно не хотіла, щоб ми її режисували. Вони хотіли будь-кого, крім нас, по суті, тому що ми ніколи нічого не режисували", — заявив він.
Ченнінг був у захваті від сценарію:
"В описі його називали "яскравим". Гамбіт просто був найкрутішою людиною. У більшості супергероїв їхні вбрання утилітарні. У Бетмена є ремені. Гамбіт такий: "Ні, це л**но просто літає, братан! Минулого року це л**но йшло подіумом у Парижі". Він просто носить такі круті речі, бо любить моду".
Проте проєкт було закрито у 2019 році після злиття Disney і Fox.
"Коли "Гамбіт" закрили, я був по-справжньому травмований. Я вимкнув свою машину Marvel. Я не зміг подивитися жоден із фільмів. Я любив цього персонажа. Це було занадто сумно. Це було схоже на втрату друга, тому що я був так готовий зіграти його", – каже Татум.
У 2018 році актор зіштовхнувся з невдачею і в особистому житті. Він розлучився із 41-річною Дженною Деван, із якою має 8-річну доньку Еверлі. Пара познайомилася у фільмі "Крок вперед" у 2006 році й одружилася у 2009-му. Дженна подала на розлучення за пів року після того, як вони з Ченнінгом розійшлися, а всі формальності були закінчені в листопаді 2019 року.
У період, поки не знімався, Татум написав дитячу книгу The One and Only Sparkella ("Єдина та неповторна іскорка"), а також знайшов час, щоб ліпити та малювати.
Окрім цього, Ченнінг займався розробкою шоу та фільмів зі своєю продюсерською компанією Free Association, яку він заснував разом із Рідом і Пітером Кірнаном.
Незабаром актор повернеться на великі екрани. Він зніметься d Лондоні у фільмі Стівена Содерберга "Останній танець Чарівного Майка", а вже 18 лютого d кінотеатрах запланована прем'єра фільму "Собака". У картині, що стала режисерським дебютом Татума, Ченнінг зіграв головного героя Бріггса. Сюжет розповідає про Бріггса nf собаку Лулу, якого він повинен відвезти Тихоокеанським узбережжям на похорон її дресирувальника.
На створення стрічки актора надихнув його улюблений собака Лулу, помісь пітбуля та катахули, який з'явився d Татума 2010-го. У 2018 році у нього діагностували пухлину, яка згодом дала метастази, і він помер у грудні того ж року після того, як він узяв його в останню подорож до його улюбленого місця — Біг-Сур, щоб помилуватися заходом сонця.
Актор тяжко переживав смерть Лулу, і лише в жовтні 2020 року представив підписникам нового члена сім'ї – голландську вівчарку Рукліна.
"Це новий член племені Татум. Познайомтеся з 12-тижневою голландською вівчаркою "Грач" (Rook) або "Руклін" (Rooklin)! Він буде головорізом. Після того, як я втратив свого Лулу, я не знав, коли і чи зможу завести ще одного собаку. Але він розшукав мене, і ми зустрілися поглядами, а потім сталося якесь тяжіння. він поводиться як маленький гі***ний "худі", тому що хлопчик іноді буває трохи диким. @goldcoastk9 @dogthefilm він буде сильним нападником", — написав він.
Пригодницький фільм "Загублене місто", про який ішлося на початку матеріалу, має вийти на екрани в березні.
Нагадаємо, зараз Ченнінг Татум зустрічається із Зої Кравіц, яку вже познайомив зі своєю дочкою.